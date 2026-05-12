Да ли ће Јокић играти за Србију овог љета? Огласио се Небојша Човић

Кошаркашка репрезентација Србије има двије врло важне утакмице у квалификацијама за Мундобаскет у јулу и поставља се питање на које ће играче моћи да рачуна у том "прозору".

"Није нимало лак посао, изазовно је, ако не прођемо на Свјетско првенство - неће нас бити на Олимпијским играма. Нас чека 2. јула утакмица у Швајцарској коју морамо да добијемо. Ријетко кад користим ријеч - морамо, али морамо. Онда у Београду имамо Босну и Херцеговину 6. јула, исто морамо да добијемо. Послије се укрштамо са другом групом. Морамо да добијемо бар по једанпут Италију и Литванију, а ток трећепласираног - Исланд или Велику Британију - двапут. Онда смо ипак сигурни да смо се пласирали, а то неће бити лако. Зависи од састава - од играча из Евролиге, НБА лиге...", рекао је Небојша Човић на РТС.

Да ли ће "орлови" имати Николу Јокића за ове утакмице? Први човјек Кошаркашког савеза Србије (КСС) оставио је то као отворену могућност и видјећемо да ли ће се Јокић - чија је сезона у НБА лиги завршена неславно - наћи на списку.

"Ја се надам да ће све бити у реду. Друго ништа не могу да кажем. Он је посвећен, човјек, играч. Има врло јасне ставове када је његова репрезентација у питању. Е сад што људи овако или онако коментаришу...", рекао је Човић и додао да потпредсједник КСС Ненад Крстић путује у САД и да прича с другим младим кошаркашима.

"Крстић путује у Америку да прича са српским играчима - о Топићу, Стојаковићу... Видјећемо гд‌је смо ту. Стојаковић? Нема ту никакве присиле око Андреја Стојаковића. Нормалан разговор. Његов отац је наш заслужни кошаркаш, будимо стрпљиви", додао је.

Подсјетимо, Србија за сада у квалификацијама има учинак 2-2, као и БиХ, док је Турска на 4-0.

