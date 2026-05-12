Ово је нулти пацијент са брода смрти: Добио температуру, преминуо 5 дана касније

Идентификован је нулти пацијент у епидемији хантавируса на крстарењу. То је орнитолог Лео Шилперорд, а страст према птицама вјероватно га је коштала живота.
Овај седамдесетогодишњак и његова супруга Мирјам (69) били су на петомјесечном путовању по Јужној Америци. Прво су стигли у Аргентину 27. новембра, а потом су путовали кроз Чиле и Уругвај, да би се крајем марта вратили у Аргентину, гдје су кренули у судбоносну авантуру посматрања птица.
Брачни пар из Хаулервајка, малог села од 3.000 становника у Холандији, идентификован је у читуљама објављеним у њиховом локалном мјесечнику.
Они су 1984. године били коаутори студије о краткокљуним гускама у холандском орнитолошком часопису Хет Вогељаар, а пропутовали су цијели свијет, укључујући и "незаборавну" дванаестодневну приватну туру на Шри Ланки 2013. године, гдје су с одушевљењем писали о сусрету са ретком врстом сове (Отус тхилохоффманни).
Када су се Шилперордови вратили у Аргентину 27. марта, посетили су депонију удаљену око шест километара од града Ушуаја. То мјесто, затрпано смећем, локално становништво избјегава у широком луку, али оно представља праву тачку ходочашћа за посматраче птица из цијелог свијета који траже ријетко биће, бјелогрлог каркара, познатог и као Дарвинов каркара, јер је Чарлс Дарвин био први који га је документовао.
Управо на депонији у Ушуаји аргентинске власти сумњају да је холандски пар удахнуо честице измета дугорепих пиринчаних пацова, који преносе опасни Андски сој хантавируса, једини облик за који се зна да се преноси са човјека на човјека.
- Уобичајено је да посматрачи птица посјећују депоније јер тамо има много птица - изјавио је за Анса Латина Гастон Брети, фотограф и локални водич.
- То је планина отпада која данас далеко превазилази границе које су власти првобитно поставиле - додао је.
Четири дана касније, 1. априла, пар се укрцао на брод МВ Хондиус у Ушуаји, заједно са још 112 путника, од којих су многи такође били посматрачи птица или научници.
Драма на броду почела је 6. априла, када је Лео осјетио прве озбиљне тегобе, температуру, јаке болове и пробавне проблеме. Нажалост, болест је напредовала невјероватном брзином и он је преминуо свега пет дана касније, док је брод још увијек био на отвореном мору.
Његова супруга Мирјам остала је заробљена у овој кошмарној ситуацији још скоро двије недјеље, све до 24. априла, када је коначно успјела да напусти брод на острву Света Јелена, носећи са собом мужевљево тијело у нади да ће успјети да се врати кући.
Страшно је то што је, док је организовала пренос тијела, вирус већ увелико радио и у њеном тијелу.
Мирјам је одлетјела за Јоханесбург у Јужној Африци како би пресјела на лет за Холандију, али никада није стигла кући. Посада авиона је процијенила да је превише болесна за лет и извела је из летјелице. Срушила се на аеродрому и преминула сљедећег дана.
- Као птице у лету . стајало је у једној од читуља објављених на холандском језику у априлском броју часописа из Хаулервајка.
'Patient Zero' in deadly hantavirus cruise ship outbreak was Dutch ornithologist Leo Schilperoord https://t.co/Za24dmfDHJ pic.twitter.com/RHcFSy4mrw— New York Post (@nypost) May 9, 2026
(Телеграф.рс)
