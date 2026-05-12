Logo
Large banner

34 године од формирања ВРС; Живот за слободу српског народа дало више од 23.000 бораца

Аутор:

АТВ
12.05.2026 11:22

Коментари:

0
У касарни "Козара" у Бањалуци служен је парастос за погинуле борце и цивиле у Одбрамбено-отаџбинском рату поводом обиљежавања Дана Војске Републике Српске (ВРС) и Трећег пјешадијског Република Српска пука.
Фото: АТВ

У касарни "Козара" у Бањалуци служен је парастос за погинуле борце и цивиле у Одбрамбено-отаџбинском рату поводом обиљежавања Дана Војске Републике Српске (ВРС) и Трећег пјешадијског Република Српска пука.

Парастосу су присуствовали предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић, преноси Срна.

Присутни су и начелник Заједничког штаба Оружаних снага БиХ генерал Гојко Кнежевић, командант Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука бригадир Горан Максимовић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић.

Присутни су и пензионисани генерали и официри ВРС, представници удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, личности из јавног, политичког и друштвеног живота Српске и БиХ.

Радован Вишковић

Република Српска

Вишковић: ВРС имала најважнију улогу у одбрани Српске

Након парастоса, који су служили свештеници Епархије бањалучке, биће положени вијенци и цвијеће у Спомен-соби ВРС.

Војска Републике Српске формирана је 12. маја 1992. године и на крају Одбрамбено-отаџбинског рата имала је 210.000 бораца.

Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, погинуло је 23.659 бораца.

ВРС је послије 14 година постојања ушла у састав Оружаних снага БиХ гд‌је њено војно насљеђе и идентитет његује Трећи пјешадијски Република Српска пук.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Војска Републике Српске

Дан Војске ВРС

Парастос

Борци Републике Српске

Одбрамбено-отаџбински рат

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шта значи ако данас пада киша и буде невријеме?

Друштво

Шта значи ако данас пада киша и буде невријеме?

4 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Друштво

МУП Српске издао саопштење за грађане

5 ч

0
Српска богатија за 23 бебе

Друштво

Српска богатија за 23 бебе

6 ч

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Друштво

Опрез за воланом: Мјестимично влажни коловози, учестали одрони

6 ч

0

  • Најновије

14

02

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

13

57

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

13

55

Пуцали из пиштоља у порти храма

13

53

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

13

51

АМС Српске упутио апел возачима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner