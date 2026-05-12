34 године од формирања ВРС; Живот за слободу српског народа дало више од 23.000 бораца

У касарни "Козара" у Бањалуци служен је парастос за погинуле борце и цивиле у Одбрамбено-отаџбинском рату поводом обиљежавања Дана Војске Републике Српске (ВРС) и Трећег пјешадијског Република Српска пука.
Парастосу су присуствовали предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић, преноси Срна.
Присутни су и начелник Заједничког штаба Оружаних снага БиХ генерал Гојко Кнежевић, командант Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука бригадир Горан Максимовић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић.
Присутни су и пензионисани генерали и официри ВРС, представници удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, личности из јавног, политичког и друштвеног живота Српске и БиХ.
Након парастоса, који су служили свештеници Епархије бањалучке, биће положени вијенци и цвијеће у Спомен-соби ВРС.
Војска Републике Српске формирана је 12. маја 1992. године и на крају Одбрамбено-отаџбинског рата имала је 210.000 бораца.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, погинуло је 23.659 бораца.
ВРС је послије 14 година постојања ушла у састав Оружаних снага БиХ гдје њено војно насљеђе и идентитет његује Трећи пјешадијски Република Српска пук.
