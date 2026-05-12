Вишковић: ВРС имала најважнију улогу у одбрани Српске

Војска Републике Српске имала је најважнију улогу у одбрани Српске и спречавању физичког уништења српског народа на овим просторима, изјавио је вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић.
"ВРС је формирана као најснажнији израз народне воље да одбрани и сачува Републику Српску, једину гаранцију слободе, опстанка и живота српског народа западно од ријеке Дрине", истакао је Вишковић у честитки.
Он је навео да је ВРС кроз Одбрамбено-отаџбински рат трасирала свој пут у херојску вјечност и памћење, те је поручио да сви имају обавезу да чувају светињу - Републику Српску.
"Нашим потомцима морамо да оставимо у насљеђе јаку и успјешну Републику Српску, са стабилном економијом и привредом, модерном и доступном инфраструктуром и једнаким шансама за напредак и развој у свакој локалној заједници. Само на тај начин моћи ћемо да се одужимо свима који су дали своје животе за Српску", поручио је Вишковић.
Честитку је упутио команданту Трећег пјешадијског Република Српска пука, бригадиру Горану Максимовићу и свим припадницима пука, министру рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радану Остојићу, Борачкој организацији Српске, као и некадашњим саборцима у редовима ВРС.
ВРС је формирана 12. маја 1992. године и на крају Одбрамбено-отаџбинског рата имала је 210.000 бораца. Погинуло је, према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 23.659 бораца.
Након 14 година постојања, ВРС ушла је у састав Оружаних снага БиХ, у којим њено војно насљеђе и идентитет његује Трећи пјешадијски Република Српска пук.
