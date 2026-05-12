Шеранић: Изузетно мали ризик од ширења хантавируса, нема разлога за забринутост

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је за РТРС да хантавирус не представља опасност за грађане Српске и да нема разлога за забринутост.
Шеранић је рекао да је изузетно мали ризик од ширења овог вируса код нас, али да је Институт за јавно здравство спреман да реагује, додајући да је одговор на овај вирус стално на снази, само се прилагођава датим околностима.
"Вирус не представља опасност за Републику Српску и њене грађане, низак је интензитет и могућност преноса. Није непознат вирус као корона, познат је, дужи низ година обитава у Јужној Америци, тако да је познат и начин лијечења и дијагностике", рекао је Шеранић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч20
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
14
07
14
02
13
57
13
55
13
53
Тренутно на програму