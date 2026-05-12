Шеранић: Изузетно мали ризик од ширења хантавируса, нема разлога за забринутост

АТВ
12.05.2026 08:57

Ален Шеранић
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је за РТРС да хантавирус не представља опасност за грађане Српске и да нема разлога за забринутост.

Шеранић је рекао да је изузетно мали ризик од ширења овог вируса код нас, али да је Институт за јавно здравство спреман да реагује, додајући да је одговор на овај вирус стално на снази, само се прилагођава датим околностима.

"Вирус не представља опасност за Републику Српску и њене грађане, низак је интензитет и могућност преноса. Није непознат вирус као корона, познат је, дужи низ година обитава у Јужној Америци, тако да је познат и начин лијечења и дијагностике", рекао је Шеранић.

