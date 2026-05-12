Захарова у једној ријечи одговорила Каји Калас: Узалуд

Шефица европске дипломатије Каја Калас узалуд рачуна на своју улогу посредника у могућим будућим преговорима између Русије и Европске уније, изјавила је за ТАСС Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.
"Узалуд", рекла је Захарова на "препоручивање" Каласове да буде посредник у преговорима између Русије и европских земаља.
Руски предсједник Владимир Путин је 9. маја објавио да је бивши њемачки канцелар Герхард Шредер преферирани кандидат Русије у могућим преговорима са Европском унијом.
Каја Калас данас се сама кандидовала за ту улогу, а да јој нико то није ни предложио, а камоли тражио.
"Морам да признам, мислим да бих ја умјела да препознам замке које поставља Русија", рекла је Каласова, преноси РТ Балкан.
