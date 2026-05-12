Трамп открио ко је "тим из снова" за предсједничке изборе 2028.

Амерички предсједник Доналд Трамп у понедјељак је представио потпредсједника САД Џеј Ди Венса и државног секретара Марка Рубија као "тим из снова" за предсједничке изборе 2028. године, али се уздржао од отворене подршке.
"Ко воли Џеј Ди Венса? Ко воли Марка Рубија? У реду. Звучи као добра кандидатура. Џеј Ди је савршен. То би била савршена кандидатура. Узгред, вјерујем да је то тим из снова. Мислим да звуче као предсједнички кандидат и потпредсједнички кандидат", рекао је Трамп током вечере у част Националне недјеље полиције, преноси данас портал Хил.
Политички стратези и посматрачи су више пута доводили у питање да ли би Трамп подржао Венса умјесто Рубија или би позвао њих двојицу да се кандидују заједно.
Њих двојица су питани у више наврата о својим намјерама за 2028. годину, али ниједан није потврдио намјеру да покрене предсједничку кампању.
Умјесто тога, рекли су да им је циљ да се фокусирају на рад актуелне администрације.
Међутим, у децембру 2025. године Рубио је изјавио да ће бити "један од првих који ће подржати" Венса ако се потпредсједник на крају кандидује за Бијелу кућу.
