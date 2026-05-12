Здравко Чолић реновира вилу на коју је бачена бомба: ''Све ће изгледати као ново''

12.05.2026 08:53

Фото: TANJUG/ MARIJA ĐORĐEVIĆ

Музичка звијезда Здравко Чолић започео је потпуно реновирање своје породичне виле на Дедињу, на коју је почетком фебруара бачена бомба.

Луксузна некретнина је од силине детонације претрпјела озбиљна оштећења, а највише су страдали спољни зидови, столарија и заштитне ролетне. Због полицијског увиђаја и прикупљања доказа, Здравко Чолић донедавно није ништа мијењао, али су сада на посјед стигле бројне екипе мајстора, стручњака за сигурносне системе и грађевинара.

Комшије из овог елитног насеља и даље памте ноћ када је дошло до напада.

– Те ноћи сви смо изашли напоље јер се чуо стравичан прасак. Улица је била пуна полиције и обезбјеђења. Послије тога је неко вријеме било потпуно мирно, а онда су прије неколико недјеља стигли мајстори и почели су озбиљни радови, испричао је становник овог насеља.

“Породица Чолић жели да све изгледа потпуно ново”

Планирано је да се уклоне сви трагови овог стравичног догађаја.

– Најприје ће бити уклањани дијелови оштећене фасаде и зидова, а затим слиједи замјена комплетне спољне столарије и ролетни које су биле уништене током експлозије. Породица Чолић жели да све изгледа потпуно ново, као да се ништа није догодило, рекао је један од извора упознат са ситуацијом.

Иако пјевач сматра да нема потребе за додатним ангажовањем физичког обезбјеђења, на вили ће бити појачане безбједносне мјере уградњом нових камера и сензора.

– Раније је све деловало доста опуштеније. Сада се види да се води рачуна о сваком детаљу. Капија је скоро стално затворена, а људи који помажу око куће обилазе посед више пута дневно, наводи добро упућен извор, пише Блиц.

Како извори блиски породици тврде, Чолић не штеди новац на обнову, већ захтијева искључиво најквалитетније материјале и детаљну санацију.

– Здравко је емотивно везан за ту кућу. Ту проводи највише времена с породицом и није желио да га стално подсећа на немили догађај. Зато је одлучио да обнови сваки детаљ – од зидова и фасаде до најмањих ситница у дворишту, објашњава саговорник близак породици.

Пролазници и комшије такође примјећују велики број радника око Чолићевог дома. – Овде стално долазе комбији с материјалом и екипама мајстора. Не штеди се ни на чему. Дјелује да желе да све буде урађено врхунски и да вила изгледа још боље него раније, истакао је један пролазник.

