Још увијек траје потрага за младићем (29) који је на прослави 18. рођендана скочио у Саву

Јован Т. (29) нестао је када је са једног сплава на Сави код Умке скочио у воду, а затим наводно пливао неко вријеме након чега му се изгубио сваки траг.
Од тренутка када је полицији пријављен нестанак, ријечна полиција у сарадњи са рониоцима из Жандармерије претражује ријеку у потрази за Јованом.
Младић је кобне ноћи наводно био на прослави 18. рођендана.
Како су тврдиле Новости, младић се наводно претходно посвађао са пријатељем након чега је скочио у ријеку.
"Прочуло се да је нестао и тада је настала паника"
Како је тврдио један очевидац, наводно се цијеле ноћи чула музика са сплава, а гости су долазили и одлазили.
"У једном тренутку се прочуло да је младић нестао и тада је настала паника", тврдио је очевидац.
Према ријечима људи који имају објекте у близини поменутог сплава на Сави, приступ мјесту где је младић наводно нестао практично није могућ осим кроз сплав.
"Од око седам сати све врви од полиције и жандармерије. Људи су излазили напоље да виде шта се дешава", рекао је на дан нестанка очевидац.
Наводно, све их је пробудила сирена полиције.
"Јуче смо се пробудили уз сирене, а страхујемо да ће се потрага завршити оним најгорим", рекао је очевидац.
“Видио сам га у ријеци”
Како је пренио Телеграф, позивајући се на незванична сазнања, један од свједока је потврдио полицији да је Јована видео око 7.30 сати како плива у ријеци.
"Младић је у том тренутку пливао, али му се убрзо након тога изгубио сваки траг у таласима", наводно је рекао извор близак истрази.
