МУП упозорава, нова превара на "Воцапу": Ако кликнете на линк, преузеће вам налоге

Из МУП-а су указали да грађани путем "Воцапа" или СМС порука добијају линк за наводну верификацију, односно "потврду" налога, а ако корисник приступи линку и прати наведене кораке, у ризику је да му над налогом буде преузета контрола.

Након преузимања налога, извршиоци са компромитованог профила контактирају чланове породице, пријатеље и друге контакте оштећеног лица, лажно се представљајући као власници налога, након чега траже хитне новчане позајмице или уплате, због озбиљне ситуације у којој се наводно налазе.

Из МУП-а посебно апелују на грађане да не приступају сумњивим линковима добијеним путем порука, да не уносе верификационе кодове и личне податке на непровјереним страницама, да укључе двофакторску аутентификацију на својим налозима и да, прије било какве уплате, обавезно додатно провјере идентитет лица које тражи новац путем телефонског позива или другог сигурног канала комуникације.

Из МУП-а савјетују да грађани надлежнима пријаве сваки случај када посумњају на покушај преваре и злоупотребе налога.

Припадници Службе за борбу против високотехнолошког криминала успјешно су расвијетлили више стотина случајева злоупотреба "Воцап" налога на територији Србије и идентификовали осумњичена лица, напомињу из МУП-а.