Logo
Large banner

Шок у Ирану: Предсједник поднио оставку

Аутор:

АТВ
31.05.2026 20:17

Коментари:

0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан
Фото: Tanjug/AP Photo/Angelina Katsanis, File

Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан послао је званично писмо са својом оставком канцеларији иранског врховног вође Моџтаби Хамнеију у којем наводи да је Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) преузео потпуну контролу у управљању том земљом, јавља Иран интернешнел, позивајући се на иранског обавјештајног званичника.

Званичник који је говорио под условом анонимности рекао је да је Пезешкијан у писму, које је послато у посљедњих неколико сати, невиђеним и критичким тоном упозорио Хамнеија да је структура управљања земљом у пракси одступила од званичних путева и да су главни дијелови владе дошли под потпуну контролу одређене групе команданата Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).

Према извору, Пезешкијан је нагласио да су предсједник и влада искључени из главног и виталног процеса доношења одлука у земљи, а вакуум који је настао из ове ситуације отворио је пут екстремистичким струјама у ИРГЦ-у да преузму контролу.

Према обавјештајном званичнику, Пезешкијан је изјавио и да није у стању да води владу и испуњава своје законске обавезе под таквим околностима, због чега је позвао Хамнеија да хитно усвоји његову оставку.

Медији су раније извијестили да је ИРГЦ постепено ограничила многа овлашћења предсједништва и да је ефикасно преузела контролу над кључним дијеловима владе, а 28. априла појавили су се извјештаји о озбиљним неслагањима између Пезешкијана и Ахмада Вахидија, команданта ИРГЦ-а, за кога се наводи да је тренутно особа број један у предсједништву.

Обавијештени извори су за Иран Интернешенал рекли да је коријен ових разлика био “начин на који је рат вођен и његове деструктивне посљедице по егзистенцију људи и економију земље”.

Према овом извјештају, Вахиди је експлицитно изјавио да, због критичних ратних услова, све кључне и осјетљиве руководеће позиције треба директно да бира и да њима управља ИРГЦ, до даљњег.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Масуд Пезешкијан

Иран

оставка

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Срушио се мали авион, пилот преживио

Свијет

Срушио се мали авион, пилот преживио

2 ч

0
ФПО затражио да се Исламској заједници укине статус вјерске заједнице

Свијет

ФПО затражио да се Исламској заједници укине статус вјерске заједнице

4 ч

0
Најмање 46 особа погинуло у експлозији у Мјанмару

Свијет

Најмање 46 особа погинуло у експлозији у Мјанмару

4 ч

0
Не тако брзо: Трамп је вратио споразум

Свијет

Не тако брзо: Трамп је вратио споразум

5 ч

0

  • Најновије

22

23

Првенство БиХ: Игокеа остала без титуле

21

58

Обрадовић би отјерао најбољег играча Панатинаикоса

21

43

Ангелина Топић отворила сезону, заузела 3. мјесто на митингу Дијамантске лиге

21

29

Драма у земљи од 213 милиона становника: Надзиру се пацијенти због еболе

21

18

Преминуо Недим Ливњак, један од браће коју је тешко ранио Алмер Инајетовић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner