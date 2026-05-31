Шок у Ирану: Предсједник поднио оставку

Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан послао је званично писмо са својом оставком канцеларији иранског врховног вође Моџтаби Хамнеију у којем наводи да је Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) преузео потпуну контролу у управљању том земљом, јавља Иран интернешнел, позивајући се на иранског обавјештајног званичника.
Званичник који је говорио под условом анонимности рекао је да је Пезешкијан у писму, које је послато у посљедњих неколико сати, невиђеним и критичким тоном упозорио Хамнеија да је структура управљања земљом у пракси одступила од званичних путева и да су главни дијелови владе дошли под потпуну контролу одређене групе команданата Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).
Према извору, Пезешкијан је нагласио да су предсједник и влада искључени из главног и виталног процеса доношења одлука у земљи, а вакуум који је настао из ове ситуације отворио је пут екстремистичким струјама у ИРГЦ-у да преузму контролу.
Према обавјештајном званичнику, Пезешкијан је изјавио и да није у стању да води владу и испуњава своје законске обавезе под таквим околностима, због чега је позвао Хамнеија да хитно усвоји његову оставку.
Медији су раније извијестили да је ИРГЦ постепено ограничила многа овлашћења предсједништва и да је ефикасно преузела контролу над кључним дијеловима владе, а 28. априла појавили су се извјештаји о озбиљним неслагањима између Пезешкијана и Ахмада Вахидија, команданта ИРГЦ-а, за кога се наводи да је тренутно особа број један у предсједништву.
Обавијештени извори су за Иран Интернешенал рекли да је коријен ових разлика био “начин на који је рат вођен и његове деструктивне посљедице по егзистенцију људи и економију земље”.
Према овом извјештају, Вахиди је експлицитно изјавио да, због критичних ратних услова, све кључне и осјетљиве руководеће позиције треба директно да бира и да њима управља ИРГЦ, до даљњег.
(Танјуг)
