Из француског музеја украдена највриједнија банана на свијету

Музеј у Стразбуру данас је полицији пријавио крађу банане која је кључни дио вишемилионски вриједног умјетничког дјела италијанског визуелног умјетника Мауриција Кателана.
Нестанак воћа, које је љепљивом траком причвршћено за зид и чини провокативну инсталацију названу "Комедијаш", примјећен је у суботу, пише Франс 24.
Управа музеја Помпиду-Мец, подружнице познатог париског Центра Помпиду, потврдила је да је поднијела кривичну пријаву против непознатих починилаца. У саопштењу су додали и да је украдена банана одмах замијењена новом.
Ово није први пут да је ово концептуално дјело оштећено. Наиме, његов кључни и кварљиви дио - банана - ионако се мијења свака три дана како би инсталација остала свјежа.
Прошлог јула један посјетилац музеја је једноставно појео изложену банану. Чувари су тада брзо реаговали и поставили замјенску, а музеј није подносио тужбу. Сам умјетник Кателан тада је изјавио да је разочаран што гладни посјетилац није појео и љепљиву траку, а не само банану.
Овога пута, међутим, музеј се одлучио на кривичну пријаву јер починитељ није идентификован, па стога, како наводе, "нема могућности за дијалог". Додали су и да се "ово догађа други пут" те да је у питању поштовање према умјетничком дјелу.
Кателаново јестиво дјело, које преиспитује појам умјетности и њене вриједности, изазива контроверзе још од свог представљања на изложби Арт Басел у Мајамију 2019. године, гдје је почетна цијена била 120.000 долара.
Тада је "Комедијаша" појео перформанс умјетник Давид Датуна, рекавши да је био "гладан". Упркос томе, вриједност дјела је само расла. Кинески оснивач криптовалута Џастин Сан је 2024. године платио 5,2 милиона долара за једну верзију дјела, да би је неколико дана касније појео пред камерама у Хонгконгу.
Осим по "Комедијашу", Кателан је познат и по изради потпуно функционалне WЦ шоље од 18-каратног злата назване "Америка", која је својевремено била понуђена Доналду Трампу за вријеме његовог првог мандата у Белој кући.
Та је инсталација украдена током изложбе у Уједињеном Краљевству 2020. године из палате из 18. века у којој је рођен Винстон Черчил. Британски суд је у марту прогласио двојицу мушкараца кривим за крађу. WЦ шоља је наводно растављена на дијелове, а злато никада није пронађено, преноси Индекс
