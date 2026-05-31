Најмање 46 особа погинуло у експлозији у Мјанмару

Најмање 46 особа, укључујући шесторо дјеце, погинуло је данас у експлозији у згради на сјевероистоку Мјанмара, а најмање 74 су повређене, саопштили су спасиоци.
Они су навели за АП да се експлозија догодила у селу Каунгтуп, на подручју које се налази око три километра јужно од границе са Кином, а које је под контролом Националноослободилачке армије ТНЛА, етничке оружане групе која се упушта у спорадичне борбе против централне владе Мјанмара.
Један спасилац је рекао да је више од 100 кућа у близини мјеста експлозије оштећено.
Локални медији су објавили да се, према прелиминарним истрагама, експлозија догодила на мјесту гдје су биле складиштене велике количине експлозива који се користи за рударске операције.
ТНЛА је потписала примирје са војском Мјанмара након преговора уз посредовање Кине у октобру прошле године, али односи остају напети.
