Зверев у четвртфиналу Ролан Гароса

Њемачки тенисер Александар Зверев пласирао се у четвртфинале Ролан Гароса, пошто је данас у Паризу у осмини финала побиједио Холанђанина Јеспера де Јонга.

Зверев је био бољи по сетовима 7:6 /7:3/, 6:4, 6:1, у мечу који је трајао два часа и 14 минута.

Њемачки тенисер је трећи рекет свијета, док се Холанђанин налази на 106. мјесту АТП листе.

Ово је био трећи међусобни дуел холандског и њемачког тенисера и трећи тријумф Зверева, који ће у четвртфиналу играти против Шпанца Рафаела Ходара.

