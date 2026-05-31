Туристкиња се окупала у културно-историјском споменику: Запливала у римској Фонтани ди Треви

31.05.2026 15:38

Fontana Di Trevi Italija skandal kupala se u fontani
Фото: YouTube/printscreen

Туристкиња је изазвала пажњу пролазника и заштитара након што је ушла и запливала у чувеној римској Фонтани ди Треви како би снимила садржај за друштвене мреже.

Према наводима свједока, жена је ушла у воду једног од најпознатијих свјетских споменика, док је особа која је била с њом снимала цијели догађај. Њена намјера била је креирати атрактиван видео за друштвене мреже, али потез није прошао незапажено.

Недуго након што је ушла у фонтану, реаговали су заштитари који су јој пришли и наредили да изађе из воде. Након краће интервенције, туристкиња је изведена из фонтане пред бројним туристима који су се у том тренутку налазили на популарној римској локацији.

Снимак инцидента убрзо се проширио друштвеним мрежама и изазвао бројне реакције корисника. Док су поједини догађај окарактерисали као безазлену потрагу за пажњом на интернету, други су критиковали непоштивање културно-историјског наслијеђа, преноси Раи

Фонтана ди Треви једна је од најпознатијих туристичких атракција у Италији и сваке године привлачи милионе посјетилаца из цијелог свијета. Улазак у фонтану строго је забрањен, а прекршиоци могу бити кажњени новчаним казнама.

Власти у Риму посљедњих година појачале су мјере заштите културних споменика због све чешћих инцидената повезаних са снимањем садржаја за друштвене мреже и неодговорним понашањем туриста.

