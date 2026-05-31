Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је данас да земље Европске уније, које, како је навео, чине све што је могуће да продуже украјински сукоб, не би требало да говоре ни о каквим "црвеним линијама", јер су у том смислу "прешле све што се може прећи".
"Оне (земље ЕУ) прешле су све што се може прећи, тако да нема смисла даље набрајати", рекао је Песков за портал Вести, коментаришући изјаву предсједнице Европске комисије (ЕК) Урсуле фон дер Лајен, која је окривила Русију за инцидент са дроном у Румунији и навела да је Москва "прешла још једну црвену линију".
Песков је оцијенио да су узрок свих проблема – Украјина и дјеловање кијевског режима, пренио је Спутњик.
"Земље које чине све што је могуће да осигурају наставак рата не би требало да говоре ни о каквим 'црвеним линијама'", истакао је Песков.
Он је истовремено Украјину и поступке кијевског режима назвао изворним узроком свих проблема у односима између Русије и Европе.
Министарство одбране Румуније саопштило је у петак да је дрон погодио зграду у Галацу и да су том приликом повријеђене двије особе.
Румунске власти су оптужиле Русију за инцидент, али нису пружиле доказе за то.
Истовремено, румунска војска није пресрела дрон, иако га је пратила помоћу радарских система.
Предсједник Румуније Никушор Дан изјавио је да је због инцидента донијета одлука да генерални конзул Русије у Констанци буде проглашен персоном нон грата и да буде затворен Генерални конзулат Русије у том граду.
Званичници Русије одбацили су оптужбе да су руске снаге одговорне за напад дроном на зграду у Галацу.
(Б92)
