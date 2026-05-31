Чешки премијер: ЕУ на путу пада као и Римско царство

ATV
31.05.2026 14:23

Чешки премијер Андреј Бабиш разговара са медијима по доласку на самит ЕУ у згради Европског савета у Бриселу.
Фото: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Европска унија је у опадању, слично као некада Римско царство, рекао је чешки премијер Андреј Бабиш за лист "Фајненшел тајмс".

Бабиш је критиковао институције ЕУ због њихове деструктивне тежње ка декарбонизацији, рекавши да ЕУ гура у понор сопствену економију.

Комесар ЕУ за економију Валдис Домбровскис рекао је раније да Европа неће одустати од своје агенде зелене енергије усље енергетске кризе изазване сукобом на Блиском истоку.

