Стиже нам промјена времена, спремите кишобране

Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Промјенљиво вријеме у Републици Српској наставиће се до четвртка, 4. јуна, у појединим предјелима падаће киша, а у осталима ће бити суво уз сунчане периоде и топло.

Промјенљиво облачно са сунчаним периодима и топло биће у уторак, 2. јуна, на сјеверу суво, а у осталим предјелима повремено ће падати слаба киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од осам до 14, на југу до 18, а дневна од 25 до 30, у вишим предјелима од 19 степени Целзијусових.

На западу ће од јутра у сриједу, 3. јуна услиједити наоблачење са кишом и пљусковима са грмљавином, док ће у осталим предјелима и даље бити суво и топлије уз сунчане периоде.

Током дана киша и пљускови са грмљавином ће захватити већину предјела, очекују се и локалне непогоде уз обилније падавине и јак до олујни ветар.

Јутарња температура ваздуха биће од 13 до 19, у вишим предјелима од 10, а дневна од 20 на западу до 30 на истоку, у вишим предјелима од 16 степени Целзијусових.

На југу и истоку у четвртак, 4. јуна биће промјенљиво уз повремену кишу и пљускове, а у осталим предјелима суво уз сунчане периоде и топло.

Јутарња температура ваздуха биће од 11 до 16, у вишим предјелима од осам, а дневна од 22 до 28, у вишим предјелима од 16 степени Целзијусових, пише Срна.

