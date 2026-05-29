Ево какво нас вријеме сутра очекује

АТВ
29.05.2026 14:51

Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити претежно сунчано и пријатно топло вријеме, уз температуру ваздуха и до 31 Целзијусов.

Ујутро ће бити претежно ведро и свјеже, а касно послијеподне и увече само ријетко на сјевероистоку је могућа краткотрајна слаба киша или пљусак, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха биће од седам до 11, на југу до 15, а у вишим предјелима на истоку од два степена Целзијусова, а максимална од 27 до 31, у вишим предјелима од 22 степена Целзијусова.

Дуваће слаб до умјерен, повремено и појачан вјетар сјеверних смјерова, док ће у Херцеговини током јутра дувати умјерена и јака бура, а током дана јужни вјетар.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме.

