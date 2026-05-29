Нестао Митар Милинковић, огласила се полиција

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Полицијска управа Источно Сарајево трага за Митром Милинковићем (69) из Рогатице чији нестанак је пријављен 22. маја.
По изјави члана породице који је пријавио нестанак, Митар Милинковић је висок 185 центиметара, слабије тјелесне грађе, плавих очију, сиједе косе, а задњи пут је виђен 01.05.2026. године и на себи је носио карирану кошуљу дугих рукава, плаве фармерке и опанке.
"Позивамо грађане уколико уоче лице са фотографије или имају корисне информације које би помогле у проналаску, да се обрате у најближу полицијску станицу или позову број 122", поручили су из полиције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Најновије
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Тренутно на програму