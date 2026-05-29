Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

29.05.2026 09:49

Српска православна црква и вјерници у суботу, 30. маја, обиљежавају Духовске задушнице, у народу познате и као љетње задушнице.

Паљење свијећа и молитва најважнији

Одлазак на гробље током задушница у народу се сматра важном обавезом породице и сродника. Уколико неко није у могућности да оде на гробље, свијећу може да запали и у цркви.

Свештеници истичу да је суштина задушница молитва за покојнике, а не обичајно окупљање уз храну и пиће.

Иако је у народу дуго постојао обичај да се на гробље носе разна јела, данас се вјерницима савјетује да умјесто тога понесу кувано жито, вино и свијеће, што су и традиционални дарови који се приносе у цркви.

Уредити гроб и донијети цвијеће

Пожељно је да се пред задушнице очисти гробно мјесто, уклони коров и уреди околина споменика.

Многи вјерници на гробље доносе и свјеже цвијеће, као знак поштовања и сјећања на преминуле. И када није могуће оставити цвијеће, важно је да гроб буде чист и уредан.

Народна вјеровања

У појединим крајевима и данас се чувају стара народна вјеровања везана за задушнице.

Тако се у источној Србији вјерује да свијећа упаљена на задушнице треба да гори до наредних задушница, јер ће у супротном покојник „бити у мраку“ током цијеле године.

У врањском крају постоји обичај да се за душе умрлих отпија вода из посебно купљеног бакарног котла, преноси ИнфоБијељина.

Такође, у појединим источним крајевима на задушнице се не ради ништа са вуном, а маказе се држе затворене, како би, према народном вјеровању, и вучје чељусти остале затворене.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

