Пуштен за друмски саобраћај пружни прелаз Какмуж

Пружни прелаз у Какмужу на подручју општине Петрово јутрос је пуштен за друмски саобраћај након што су завршени планирани инфраструктурни радови, саопштено је из "Жељезница Републике Српске".

Током радова замијењен је туцаник у колосијеку и колосијечни прагови, те уграђене нове патоснице. Ријеч је о пружном прелазу код стајалишта Какмуж, између Сочковца и Петрова Новог. (СРНА)

