Огласио се АМС РС: Ево какви су услови за вожњу

На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ услови за вожњу су повољни и саобраћа се редовно, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Због прославе матурске вечери и дефилеа матураната, од 18.00 до 21.00 час биће обустављен саобраћај на дионици магистралног пута Подроманија-Рогатица, у Улици српске слоге у Рогатици.
У току је обнова магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС-а апелују да возачи буду стрпљиви, преноси СРНА.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до три и по тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен, и преусмјерава се на алтернативне правце.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим саобраћаја. Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра планирана је до 30. јуна.
За вријеме обуставе возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Ова забрана не важи за возила локалног становништва, као и возила хитних служби.
Због изградње ауто-пута измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Црквина-Модрича.
На улазу у Бијељину из правца Брчког у току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала због чега је измијењен режим саобраћаја.
Сва возила укупне масе до три и по тоне биће усмјерена на привремену обилазницу у непосредној близини градилишта, док ће се возила веће носивости усмјеравати преко регионалног пута кроз насеље Велика Обарска.
Због изградње прикључка јавне инфраструктуре на дионици магистралног пута Бањалука четири-Бањалука пет измијењен је режим саобраћаја до 31. маја.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса премашује 30 тона.
Због радова, саобраћај је измијењен на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Каракај-Дрињача, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака. Саобраћа се успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
Наставља се рехабилитација магистралног пута Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим саобраћаја.
Због уређења раздјелног појаса за 2025. и 2026. годину измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
На каменолому Хан Дервента, на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, свакодневно и суботом долази до повремене обуставе саобраћаја између 12.00 и 16.00 часова, због бушачко минерских радова.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, возачима се скреће пажња на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња. Брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.
У Федерацији БиХ /ФБиХ/ на магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до 3,5 тоне, док је за возила веће носивости и даље обустављен.
На магистралном путу према граничном прелазу Изачић-Бихаћ у току је реконструкција моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.
На граничним прелазима у БиХ задржавања су до 30 минута.
На прелазу Присика поново је почела контрола и рад, али и даље у отежаним условима, па се возачи моле да користе друге граничне прелазе.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне, а Каракај за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
