Logo
Large banner

Д‌јеца страдала у пожару у Бечу биће сахрањена у БиХ

Аутор:

АТВ
29.05.2026 08:59

Коментари:

0
Д‌јеца страдала у пожару у Бечу биће сахрањена у БиХ
Фото: Pixabay

Двоје д‌јеце ( 3 и 4 године) која су преминула усљед тешких повреда задобијених у пожару у Бечу, а која су родом из Босне и Херцеговине, биће сахрањена у суботу у Тешњу.

Њима ће се у Бечу, данас, 29. маја, обавити џеназа-намаз, док ће се џеназа-намаз клањати и у Тешњу у суботу у 17 часова, након чега ће бити обављен и укоп на мезарју Бановци, џемат Вуково, Меџлис Исламске заједнице Тешањ.

Подсјећамо, пожар у стану избио је у понед‌јељак, 18. маја, у 16.48.

У том тренутку, у стану седмочлане породице из БиХ била је 14-годишњакиња која се бринула се двогодишњем брату и трогодишњој сестри, када се батерија усисивача изненада запалила. Тинејџерка је покушала да угаси пожар и том приликом је лакше повријеђена.

Комшиница: "Било је ужасно!"

Лизелот К. (59), која живи у комплексу Давидхоф, била је свједок стравичних догађаја.

Најновија вијест

Хроника

Ужас у сремској Митровици: Погинуо младић (18)

"Када сам погледала кроз прозор, болничари су износили двоје д‌јеце из зграде на носилима", рекла је станарка за ое24 и додала:

"Било је ужасно. Ниједно од њих се није помјерало и одмах су одведени са двоје кола хитне помоћи".

Руди, један од комшија, једва проналази ријечи.

"То је једноставно ужасно. Никоме на свијету не бих пожелио овако нешто", казао је он и додао:

"Још смо сви у Давидхофу у шоку".

Упозорење ватрогасаца

Ватрогасни портпарол Jürgen Фигерл упозорава да се због већег броја батерија које се користе у свакодневном животу све чешће дешавају овакви инциденти. Савјетује да се батерије, али и акумулатори никада не пуне у просторијама са детектором дима и ако се видљиво оштећени одмах изнесу напоље или однесу на депонију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

сахрана

пожар

Беч

преминула дјевојчица

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Жељезнице Републике Српске, воз

Друштво

Пуштен за друмски саобраћај пружни прелаз Какмуж

55 мин

0
киша коловози мокро саобраћај

Друштво

Стиже преокрет: Метеоролози најавили пљускове и грмљавину

56 мин

0
Путовање

Друштво

ОПРЕЗ: Због једног пропуста могу вас вратити са границе

1 ч

0
Огласио се АМС РС: Ево какви су услови за вожњу

Друштво

Огласио се АМС РС: Ево какви су услови за вожњу

1 ч

0

  • Најновије

09

54

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

09

48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

09

44

Нашао смотак новчаница од 100 КМ па све одушевио потезом

09

38

Румунска војска пратила дрон који је ударио у зграду: Зашто га није оборила?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner