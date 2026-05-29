Двоје дјеце ( 3 и 4 године) која су преминула усљед тешких повреда задобијених у пожару у Бечу, а која су родом из Босне и Херцеговине, биће сахрањена у суботу у Тешњу.
Њима ће се у Бечу, данас, 29. маја, обавити џеназа-намаз, док ће се џеназа-намаз клањати и у Тешњу у суботу у 17 часова, након чега ће бити обављен и укоп на мезарју Бановци, џемат Вуково, Меџлис Исламске заједнице Тешањ.
Подсјећамо, пожар у стану избио је у понедјељак, 18. маја, у 16.48.
У том тренутку, у стану седмочлане породице из БиХ била је 14-годишњакиња која се бринула се двогодишњем брату и трогодишњој сестри, када се батерија усисивача изненада запалила. Тинејџерка је покушала да угаси пожар и том приликом је лакше повријеђена.
Лизелот К. (59), која живи у комплексу Давидхоф, била је свједок стравичних догађаја.
"Када сам погледала кроз прозор, болничари су износили двоје дјеце из зграде на носилима", рекла је станарка за ое24 и додала:
"Било је ужасно. Ниједно од њих се није помјерало и одмах су одведени са двоје кола хитне помоћи".
Руди, један од комшија, једва проналази ријечи.
"То је једноставно ужасно. Никоме на свијету не бих пожелио овако нешто", казао је он и додао:
"Још смо сви у Давидхофу у шоку".
Ватрогасни портпарол Jürgen Фигерл упозорава да се због већег броја батерија које се користе у свакодневном животу све чешће дешавају овакви инциденти. Савјетује да се батерије, али и акумулатори никада не пуне у просторијама са детектором дима и ако се видљиво оштећени одмах изнесу напоље или однесу на депонију.
