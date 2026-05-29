Logo
Large banner

Свијет је упозорен: Сљедећа година ће донијети разорне посљедице

Аутор:

АТВ
29.05.2026 12:54

Коментари:

0
Земља
Фото: Pixabay/Luminas_Art

Свjетска метеоролошка организација (СМО) објавила је нови извјештај заснован на подацима НАСА, који открива забрињавајућа предвиђања о предстојећем климатском феномену познатом као "супер Ел Нињо".

Постоји изузетно велика вјероватноћа привременог скока глобалних температура, што би могло изазвати низ катастрофалних поплава и суша широм планете.

полиција хрватска

Регион

Детаљи тешке несреће у Хрватској: Матуранти се враћали са прославе, један од њих погинуо

Најновији подаци показују да је вјероватноћа привременог повећања просјечних глобалних температура за више од 1,5 степени Целзијуса у поређењу са прединдустријским периодом (просјек између 1850. и 1900. године) чак 91%.

Сложени климатски поремећај Ел Нињо манифестује се загријавањем површинског слоја мора у централном и источном Тихом океану, узрокујући глобалне ланчане реакције и помијерање нормалних образаца падавина.

Разорне посљедице

Научници прате овај феномен праћењем кретања у региону "Нињо 3,4", подручју у централном Пацифику које је кључно за праћење Ел Нињо – Јужне осцилације. Предвиђена петогодишња просјечна температура у овом региону, у односу на цијели тропски појас, указује на изражену тенденцију развоја Ел Нињо услова, што се посебно односи на 2027. и 2028. годину.

ilu-vocap-28082025

Наука и технологија

Стручњаци упозоравају да овакве фотографије не шаљете путем Воцапа

Стога, стручњаци оправдано страхују да би 2027. могла постати најтоплија година у историји.

"Ел Нињо се предвиђа за крај 2026. године, што повећава шансе да ће сљедећа година, 2027, бити рекордна година", напомиње главни аутор извјештаја, др Леон Хермансон. Тиме недвосмислено указује на директну везу између краја текуће године и предстојећих топлотних екстрема.

Историја биљежи да су такве аномалије већ имале разорне посљедице. У том смислу, "чувена" 1877. година је када је нашу планету погодио "супер Ел Нињо" који је изазвао једну од најсмртоноснијих климатских катастрофа у забиљеженој историји.

Екстремно вријеме

Посљедњи јак феномен ове врсте забиљежен је у периоду од почетка 2015. до априла 2016. године. НАСА је креирала и јавно објавила визуелизације које прате промјене температура и струја у Тихом океану. Оне јасно показују како плави региони, који указују на хладније температуре, прелазе у црвена, знатно топлија подручја у поређењу са нормалним.

Полиција Србија

Србија

Мушкарац покушао да отме дјевојчице усред дана: "Вукао их је за руку, по земљи"

Сам феномен је примијећен још у 16. вијеку. Име су му дали шпански рибари који су примијетили необично загријавање мора око Божића, па су га, повезујући га са празником рођења Христовог, назвали Ел Нињо, што значи "Дјечак", а пише се великим словом јер је Дјечак заправо рођени Исус. Први запис овог имена датира из 1892. године.

Савремени климатски модели показују да обим овог феномена директно диктира снагу његовог утицаја. С обзиром на тренутна предвиђања, свијет се мора припремити за екстремне временске догађаје и снажне повезане утицаје на глобалну биосферу, преноси "Б92".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ел Нињо

Супер Ел Нињо

врућина

Глобално загријавање

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лука Миленковић младић из Житорађе који се утопио у Дунаву у Бечу.

Свијет

Ово је Лука (28) који се утопио у Дунаву: Планирао свадбу, породица нијема од бола

2 ч

0
Пољаци се побунили: Разматрају да одузму Зеленском Орден бијелог орла

Свијет

Пољаци се побунили: Разматрају да одузму Зеленском Орден бијелог орла

2 ч

0
Бака унука породица

Занимљивости

У овој земљи можете унајмити баку: Цијена 25 евра по сату

2 ч

0
У Универзитетском клиничком центру Републике Српске пуштен је у рад трећи линеарнии акцелератор и Бравос система за брахитерапију у Центру за радиотерапију Бањалука.

Република Српска

Пуштен у рад трећи линеарни акцелератор и Бравос систем за брахитерапију

2 ч

0

Више из рубрике

Роберт Фицо

Свијет

Фицо упозорава: Спустите лопту, залутали дрон може запалити Европу

1 ч

0
Лука Миленковић младић из Житорађе који се утопио у Дунаву у Бечу.

Свијет

Ово је Лука (28) који се утопио у Дунаву: Планирао свадбу, породица нијема од бола

2 ч

0
Пољаци се побунили: Разматрају да одузму Зеленском Орден бијелог орла

Свијет

Пољаци се побунили: Разматрају да одузму Зеленском Орден бијелог орла

2 ч

0
Чистач из градске управе Буније прска хлором централну пијацу, док се провинција Итури бори против епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026.

Свијет

СЗО прогласила ванредну ситуацију због еболе

2 ч

0

  • Најновије

14

12

Ватрогасци на терену: Избио пожар на помоћном објекту поред куће

14

11

Путин: За Русију је приоритет продубљивање савезничких односа са земљама ЕАЕС

14

02

Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

14

01

Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

14

01

Убица цијена отворио и трећу продавницу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner