Свијет је упозорен: Сљедећа година ће донијети разорне посљедице

Свjетска метеоролошка организација (СМО) објавила је нови извјештај заснован на подацима НАСА, који открива забрињавајућа предвиђања о предстојећем климатском феномену познатом као "супер Ел Нињо".
Постоји изузетно велика вјероватноћа привременог скока глобалних температура, што би могло изазвати низ катастрофалних поплава и суша широм планете.
Најновији подаци показују да је вјероватноћа привременог повећања просјечних глобалних температура за више од 1,5 степени Целзијуса у поређењу са прединдустријским периодом (просјек између 1850. и 1900. године) чак 91%.
Сложени климатски поремећај Ел Нињо манифестује се загријавањем површинског слоја мора у централном и источном Тихом океану, узрокујући глобалне ланчане реакције и помијерање нормалних образаца падавина.
Научници прате овај феномен праћењем кретања у региону "Нињо 3,4", подручју у централном Пацифику које је кључно за праћење Ел Нињо – Јужне осцилације. Предвиђена петогодишња просјечна температура у овом региону, у односу на цијели тропски појас, указује на изражену тенденцију развоја Ел Нињо услова, што се посебно односи на 2027. и 2028. годину.
Стога, стручњаци оправдано страхују да би 2027. могла постати најтоплија година у историји.
"Ел Нињо се предвиђа за крај 2026. године, што повећава шансе да ће сљедећа година, 2027, бити рекордна година", напомиње главни аутор извјештаја, др Леон Хермансон. Тиме недвосмислено указује на директну везу између краја текуће године и предстојећих топлотних екстрема.
Историја биљежи да су такве аномалије већ имале разорне посљедице. У том смислу, "чувена" 1877. година је када је нашу планету погодио "супер Ел Нињо" који је изазвао једну од најсмртоноснијих климатских катастрофа у забиљеженој историји.
Посљедњи јак феномен ове врсте забиљежен је у периоду од почетка 2015. до априла 2016. године. НАСА је креирала и јавно објавила визуелизације које прате промјене температура и струја у Тихом океану. Оне јасно показују како плави региони, који указују на хладније температуре, прелазе у црвена, знатно топлија подручја у поређењу са нормалним.
Сам феномен је примијећен још у 16. вијеку. Име су му дали шпански рибари који су примијетили необично загријавање мора око Божића, па су га, повезујући га са празником рођења Христовог, назвали Ел Нињо, што значи "Дјечак", а пише се великим словом јер је Дјечак заправо рођени Исус. Први запис овог имена датира из 1892. године.
Савремени климатски модели показују да обим овог феномена директно диктира снагу његовог утицаја. С обзиром на тренутна предвиђања, свијет се мора припремити за екстремне временске догађаје и снажне повезане утицаје на глобалну биосферу, преноси "Б92".
Scientists are warning that a potential Super El Niño could strike later this year and some fear it may become the most dangerous one seen since the 1800s— Surajit (@surajit_ghosh2) May 18, 2026
NOAA now says there’s a 65% chance El Niño conditions turn strong or very strong between October 2026 and February 2027… pic.twitter.com/sXNq0c8Wd5
