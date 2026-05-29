Фицо упозорава: Спустите лопту, залутали дрон може запалити Европу

Аутор:

АТВ
29.05.2026 12:19

Роберт Фицо
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Премијер Словачке Роберт Фицо позвао је на уздржаност од запаљивих изјава након напада дроном на стамбену зграду у Галатију, у Румунији.

Он је у објави на "Иксу" изразио пуну солидарност са Владом Румуније.

Фицо је подсјетио да је прије неколико дана упозорио да би, у одсуству дијалога Русије и ЕУ, било какав залутали дрон могао да доведе до ескалације тензија која се можда не би могла исконтролисати.

"Још једном позивам на моментални почетак дијалога ЕУ и Руске Федерације", додао је Фицо.

Министарство одбране Румуније саопштило је раније данас да се дрон срушио на кров десетоспратне стамбене зграде у Галацију на југоистоку Румуније, што је изазвало пожар, а једна жена и њено малољетно дијете су задобили лакше опекотине и хоспитализовани су.

Пожар је у међувремену угашен.

Министарство спољних послова Румуније саопштило је да је Букурешт обавијестио своје савезнике и генералног секретара НАТО-а о инциденту и захтијевао предузимање мјера за убрзање трансфера опреме за борбу против дронова у Румунији.

