Детаљи тешке несреће у Хрватској: Матуранти се враћали са прославе, један од њих погинуо

Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се око 2:15 догодила у мјесту Горња Река код Јастребарског. До несреће је дошло након што је аутомобил слетио са коловоза, при чему су још три особе повријеђене.
У несрећи је живот изгубио 18-годишњи путник с карловачког подручја, ученик Средње школе Јастребарско и матурант прве генерације логистичара, који је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста, објавио је локални медиј Јаска Онлине.
Трагедија се, како наводе, догодила након матурске вечери.
Несрећа се догодила кривини завоју уз мост у близини објекта у којем се већ годинама одржава матурско вече јасканских средњошколаца.
У аутомобилу су биле укупно четири особе, а тјелесне повреде задобили су возач и двије путнице, од којих је једна тешко повријеђена.
