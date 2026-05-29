Logo
Large banner

Детаљи тешке несреће у Хрватској: Матуранти се враћали са прославе, један од њих погинуо

Аутор:

АТВ
29.05.2026 12:49

Коментари:

0
полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се око 2:15 догодила у мјесту Горња Река код Јастребарског. До несреће је дошло након што је аутомобил слетио са коловоза, при чему су још три особе повријеђене.

У несрећи је живот изгубио 18-годишњи путник с карловачког подручја, ученик Средње школе Јастребарско и матурант прве генерације логистичара, који је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста, објавио је локални медиј Јаска Онлине.

Лука Миленковић

Свијет

Ово је Лука (28) који се утопио у Дунаву: Планирао свадбу, породица нијема од бола

Трагедија се, како наводе, догодила након матурске вечери.

Несрећа се догодила кривини завоју уз мост у близини објекта у којем се већ годинама одржава матурско вече јасканских средњошколаца.

Hitna pomoć

Хроника

Три особе повријеђене у ланчаном судару, међу њима и дијете

У аутомобилу су биле укупно четири особе, а тјелесне повреде задобили су возач и двије путнице, од којих је једна тешко повријеђена.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

преминуо матурант

слетио аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Алкохол пиво

Регион

Забрањена продаја алкохола и енергетских пића малољетницима у Хрватској

2 ч

0
Фолксваген

Друштво

Опрез: Ако возите овај аутомобил, на мети сте лопова

2 ч

0
Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед

Хроника

Младић (21) страдао док је трактором припремао терен за сеску славу: Трагедија код Чачка

3 ч

0
Људи заглављени у ролеркостеру у Тексасу.

Свијет

Ученици остали заглављени наопачке на ролеркостеру: Драма у забавном парку у Тексасу

3 ч

0

Више из рубрике

Алкохол пиво

Регион

Забрањена продаја алкохола и енергетских пића малољетницима у Хрватској

2 ч

0
Божидар Калмета осуђен на двије и по године

Регион

Божидар Калмета осуђен на двије и по године

3 ч

0
Сплит

Регион

Било би лијепо да је јефтиније: Какве су цијене љетовања у Хрватској

5 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Аутомобил слетио са пута, има погинулих: Тешка несрећа у Хрватској

5 ч

0

  • Најновије

14

02

Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

14

01

Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

14

01

Убица цијена отворио и трећу продавницу

13

51

Авио-компаније пооштриле правила у авиону због навике многих путника

13

46

Удес на Старчевици: Дјевојке повријеђене у судару мотоцикла и камиона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner