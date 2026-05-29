Ученици остали заглављени наопачке на ролеркостеру: Драма у забавном парку у Тексасу

Аутор:АТВ
Коментари:0
У четвртак су спасилачке екипе ослободиле осам ученика који су сатима остали заглављени на ролеркостеру Ирон Шарк на Pleasure Pieru у Галвестону, (Тексас, Сједињене Америчке Државе).
Шеф Ватрогасне службе Галвестона, Мајк Варела Јр., изјавио је да је дојаву о несрећи примио у 17:37 сати, док су снимци показали да је вожња заустављена неколико минута раније, у 17:21.
Хроника
Бањалучанин ухапшен због крађе горива из теретњака
Потврђено је да су међу путницима били ученици који су учествовали на екскурзији средњих школа Energized for STEM Academy Middle School и STEM Academy High School. Houston Independent School District навео је да су сви ученици и пратња на сигурном те да је управа у контакту с породицама.
Ирон Шарк је највиша атракција на Pleasure Pier, с вертикалним успоном од око 30 метара. Снимци из ваздуха показали су да је парк био затворен док су спасиоци изводили евакуацију. Ватрогасно возило Tower1 кориштено је за сигурну евакуацију путника, пише ABC 7 News, а преноси РадиоСарајево.
Србија
Дјевојчицу другарица избола по гениталијама: Језиво вршњачко насиље у Бујановцу
Власник Pleasure Piera, компанија Landry's Inc., објавила је да је до застоја дошло због техничког квара, али да се вожња зауставила према протоколу. У саопћењу истичу да ће прије поновног пуштања у рад атракција проћи детаљан преглед.
A terrifying roller coaster rescue is underway in Galveston, Texas Thursday. A car became stuck on a vertical track, leaving eight people dangling at the very top of the ride. Firefighters are using a long-ladder truck to reach the riders several stories above the ground. Crews… pic.twitter.com/Wma3RxQMWQ— ABC7 News (@abc7newsbayarea) May 29, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
14
12
14
11
14
02
14
01
14
01
Тренутно на програму