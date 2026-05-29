Logo
Large banner

Ученици остали заглављени наопачке на ролеркостеру: Драма у забавном парку у Тексасу

Аутор:

АТВ
29.05.2026 10:56

Коментари:

0
Људи заглављени у ролеркостеру у Тексасу.
Фото: ABC7 News/X/Screenshot

У четвртак су спасилачке екипе ослободиле осам ученика који су сатима остали заглављени на ролеркостеру Ирон Шарк на Pleasure Pieru у Галвестону, (Тексас, Сједињене Америчке Државе).

Шеф Ватрогасне службе Галвестона, Мајк Варела Јр., изјавио је да је дојаву о несрећи примио у 17:37 сати, док су снимци показали да је вожња заустављена неколико минута раније, у 17:21.

бензин гориво бензинска пумпа канистер

Хроника

Бањалучанин ухапшен због крађе горива из теретњака

Потврђено је да су међу путницима били ученици који су учествовали на екскурзији средњих школа Energized for STEM Academy Middle School и STEM Academy High School. Houston Independent School District навео је да су сви ученици и пратња на сигурном те да је управа у контакту с породицама.

Ирон Шарк је највиша атракција на Pleasure Pier, с вертикалним успоном од око 30 метара. Снимци из ваздуха показали су да је парк био затворен док су спасиоци изводили евакуацију. Ватрогасно возило Tower1 кориштено је за сигурну евакуацију путника, пише ABC 7 News, а преноси РадиоСарајево.

rotacija policija rs mup rs

Србија

Дјевојчицу другарица избола по гениталијама: Језиво вршњачко насиље у Бујановцу

Власник Pleasure Piera, компанија Landry's Inc., објавила је да је до застоја дошло због техничког квара, али да се вожња зауставила према протоколу. У саопћењу истичу да ће прије поновног пуштања у рад атракција проћи детаљан преглед.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тексас

Америка

Екскурзија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Истраживач ушао у Епстајнов авион у којем су путовале жртве: Погледајте језиви снимак

Свијет

Истраживач ушао у Епстајнов авион у којем су путовале жртве: Погледајте језиви снимак

3 ч

0
ЕНДФ, војници Етиопских одбрамбених снага

Свијет

Свијет у страху од новог крвавог рата

3 ч

0
Москва, Русија

Свијет

Москва поручила да за Брисел нема мјеста за преговарачким столом

4 ч

0
Портпарол Кремља

Свијет

Песков: Позитивна одлука Мађара да не испоручује оружје Кијеву

3 ч

0

Више из рубрике

Истраживач ушао у Епстајнов авион у којем су путовале жртве: Погледајте језиви снимак

Свијет

Истраживач ушао у Епстајнов авион у којем су путовале жртве: Погледајте језиви снимак

3 ч

0
ЕНДФ, војници Етиопских одбрамбених снага

Свијет

Свијет у страху од новог крвавог рата

3 ч

0
Поглед на острво Крит у Грчкој.

Свијет

Потресна исповијест кћерке настрадале Српкиње у Грчкој: Душу је оставила на обали мора

3 ч

0
Портпарол Кремља

Свијет

Песков: Позитивна одлука Мађара да не испоручује оружје Кијеву

3 ч

0

  • Најновије

14

12

Ватрогасци на терену: Избио пожар на помоћном објекту поред куће

14

11

Путин: За Русију је приоритет продубљивање савезничких односа са земљама ЕАЕС

14

02

Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

14

01

Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

14

01

Убица цијена отворио и трећу продавницу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner