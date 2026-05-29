Аутор:АТВ
Одбијање Европске уније да започне дијалог са Русијом је највећа глупост, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков, преносе РИА Новости.
"Највећа глупост коју праве Европљани и људи у Бриселу јесте то што у потпуности одбијају било какав дијалог са Русијом. Немогуће је рјешавати и разматрати проблеме без дијалога", истакао је.
Песков је нагласио да Европа представља страну у сукобу и да због тога не може бити посредник у рјешавању украјинске кризе.
"У овом тренутку Европа је страна у сукобу на страни Украјине. Не заборавите да европско оружје непосредно пуца на нас и немогуће је то занемарити. Због тога Европа у оваквом статусу никако не може захтијевати улогу посредника", поручио је портпарол Кремља.
Песков је потврдно одговорио на питање о томе да ли би Русија одбила када би Европа понудила да посредује у сукобу.
"Они се боре против нас на страни Украјине", поручио је портпарол шефа руске државе, преноси РТ Балкан.
