Москва поручила да за Брисел нема мјеста за преговарачким столом

29.05.2026 10:04

Москва, Русија
Одбијање Европске уније да започне дијалог са Русијом је највећа глупост, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков, преносе РИА Новости.

"Највећа глупост коју праве Европљани и људи у Бриселу јесте то што у потпуности одбијају било какав дијалог са Русијом. Немогуће је рјешавати и разматрати проблеме без дијалога", истакао је.

Песков је нагласио да Европа представља страну у сукобу и да због тога не може бити посредник у рјешавању украјинске кризе.

"У овом тренутку Европа је страна у сукобу на страни Украјине. Не заборавите да европско оружје непосредно пуца на нас и немогуће је то занемарити. Због тога Европа у оваквом статусу никако не може захтијевати улогу посредника", поручио је портпарол Кремља.

Песков је потврдно одговорио на питање о томе да ли би Русија одбила када би Европа понудила да посредује у сукобу.

"Они се боре против нас на страни Украјине", поручио је портпарол шефа руске државе, преноси РТ Балкан.

