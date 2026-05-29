Крвава ноћ на Бијелим водама: Дјечак се бори за живот након бруталног напада

29.05.2026 09:56

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У београдском насељу Бијеле воде, у парку у Улици Буде Томовића, дошло је до бруталне туче у којој је више особа повријеђено, док се један петнаестогодишњак налази у животној опасности.

Незванично, полиција је на лицу мјеста затекла стравичан призор. Према првим информацијама, група за сада непознатих нападача насрнула је на младиће палицама и другим предметима, нанијевши им тешке повреде главе.

Дјечак животно угрожен, има крварење на мозгу

Повријеђени су хитно превезени у Ургентни центар и Универзитетску дјечју клинику у Тиршовој:

Тинејџер М. Ф. (15) примљен је у Тиршову са тешким тјелесним повредама опасним по живот. Констатован му је прелом лијеве поткољенице, фрактура лобање и крварење на мозгу. Љекари му се боре за живот.

Малољетник С. У. (16) има тешке тјелесне повреде у виду фрактуре лобање.

А. Л. (18) и Р. Н. (29) примљени су са повредама главе.

Полупано најмање осам аутомобила

Током дивљачког пира у парку оштећено је најмање осам возила која су била паркирана у близини. Према сазнањима, на лицу мјеста нису уочена било каква навијачка обиљежја, па се мотив овог бруталног обрачуна још увијек утврђује. Припадници криминалистичке полиције обавили су увиђај, а полиција интензивно трага за нападачима и ради на расвјетљавању свих околности овог језивог напада, преноси Телеграф.рс.

