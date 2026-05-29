Крвава ноћ на Бијелим водама: Дјечак се бори за живот након бруталног напада

Аутор:АТВ
Коментари:0
У београдском насељу Бијеле воде, у парку у Улици Буде Томовића, дошло је до бруталне туче у којој је више особа повријеђено, док се један петнаестогодишњак налази у животној опасности.
Незванично, полиција је на лицу мјеста затекла стравичан призор. Према првим информацијама, група за сада непознатих нападача насрнула је на младиће палицама и другим предметима, нанијевши им тешке повреде главе.
Повријеђени су хитно превезени у Ургентни центар и Универзитетску дјечју клинику у Тиршовој:
Тинејџер М. Ф. (15) примљен је у Тиршову са тешким тјелесним повредама опасним по живот. Констатован му је прелом лијеве поткољенице, фрактура лобање и крварење на мозгу. Љекари му се боре за живот.
Малољетник С. У. (16) има тешке тјелесне повреде у виду фрактуре лобање.
А. Л. (18) и Р. Н. (29) примљени су са повредама главе.
Током дивљачког пира у парку оштећено је најмање осам возила која су била паркирана у близини. Према сазнањима, на лицу мјеста нису уочена било каква навијачка обиљежја, па се мотив овог бруталног обрачуна још увијек утврђује. Припадници криминалистичке полиције обавили су увиђај, а полиција интензивно трага за нападачима и ради на расвјетљавању свих околности овог језивог напада, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
4 ч0
Друштво
4 ч0
Кошарка
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч2
Хроника
5 ч0
Најновије
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Тренутно на програму