Тешка несрећа у Хрватској: Погинуо матурант, троје повријеђених

Аутор:АТВ
Коментари:0
Једна особа је погинула, а троје је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ у мјесто Горња Река код Јастребарског у Хрватској. Живот је изгубио 18-годишњи ученик Средње школе Јастребарско и матурант прве генерације логистичара.
Несрећни младић је преминуо на мјесту несреће од задобијених повреда.
Како је саопштила Полицијска станица Јастребарско, несрећа се догодила након што је аутомобил из засад неутврђеног разлога слетио с пута. Полиција спроводи криминалистичко истраживање како би утврдила све околности ове трагичне несреће.
У аутомобилу су се налазиле укупно четири особе. Повријеђени су возач и двије путнице, а једна од њих задобила је тешке тјелесне повреде.
Несрећа се догодила на завоју уз мост, у близини објекта у којем се већ годинама одржава матурско вече средњошколаца. Мјештани тог подручја истичу како је ријеч о дионици пута на којој су се и раније догађале бројне саобраћајне несреће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Тенис
1 ч0
Република Српска
1 ч3
БиХ
1 ч2
Најновије
17
42
17
23
17
19
17
14
17
10
Тренутно на програму