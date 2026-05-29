Убица цијена отворио и трећу продавницу

Аутор:АТВ
Коментари:0
"Екшн", дисконтни трговац непрехрамбеним производима, наставља да привлачи све већи број купаца у Хрватској. Компанија је 28. маја отворила своју трећу продавницу у Лабину.
Од овог четвртка становници Лабина и околине могу уживати у Екшн формули: 6.000 производа у 14 категорија (од играчака и креативног прибора до производа за домаћинство, од баштованства до уради-сам производа и хране) по најнижим цијенама.
Свијет
Авио-компаније пооштриле правила у авиону због навике многих путника
Ланац сваке недјеље уводи 150 нових производа, чиме обезбјеђује релевантан асортиман који одговара различитим потребама и преференцијама, а чак више од двије трећине производа има цену нижу од 2 евра.
"Изузетно смо срећни што настављамо да ширимо 'Екшн' у Хрватској отварањем наше треће продавнице, овог пута у Лабину. Након срдачног дочека наших првих двије продавнице, посебно нас радује што 'Екшн' формулу сада приближавамо и купцима у Истри. Отварање продавнице у Лабину још је један важан корак у нашем развоју на хрватском тржишту и потврда посвећености наших тимова, купаца, добављача и свих партнера који су нас подржали на овом путу. Наш успјех се заснива управо на снажној формули, као и на посвећености и ангажовању наших тимова, на шта смо веома поносни", изјавила је Неда Вук Салаба, генерална директорка "Екшна" у Хрватској.
"Екшн" континуирано улаже у квалитет производа и одрживост, примјењујући строге стандарде за добављаче и набавку кроз своју Политику етичке набавке.
Хроника
Удес на Старчевици: Дјевојке повријеђене у судару мотоцикла и камиона
Сви приватни и “вајт лабел” производи "Екшна" користе 100% сертификовани памук, дрво и какао из одрживих извора. Такође, палмино уље у њиховим сопственим прехрамбеним производима и свијећама 100 % је сертификовано као одрживо.
Краткорочни циљеви смањења емисија које је "Екшн" поставио потврђени су 2025. године од стране иницијативе Сајенс Бејсд Таргетс (СБТи). "Екшн" продавнице не користе гас за гријање, а све продавнице, канцеларије и дистрибутивни центри опремљени су 100 % ЛЕД расвјетом. Нова продавница простире се на 811 квадратних метара, преноси "Пословни дневник".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
8 ч0
Најновије
17
42
17
23
17
19
17
14
17
10
Тренутно на програму