Авио-компаније пооштриле правила у авиону због навике многих путника

Фотографисање током лета авионом постало је дио путничке рутине. Поглед кроз прозор, кафа на преклопном сточићу, оброк у авиону или кратак снимак пред полијетање често заврше на друштвеним мрежама и прије него што путник стигне на одредиште.
Ипак, иако приватне фотографије углавном нису проблем, све више авио-компанија упозорава путнике да постоји јасна граница. Она се прелази онда када се без дозволе снимају други путници, кабинско особље или ситуације у којима неко не жели да буде дио туђег садржаја.
Према писању портала WMN, Бритиш ервејз додатно је појаснио правила понашања у авиону. Путницима се скреће пажња да не смију да фотографишу, снимају или преносе уживо чланове посаде без њихове сагласности.
Такво понашање може бити третирано као неприхватљиво, нарочито ако омета рад особља или нарушава приватност људи у кабини. У озбиљнијим случајевима авио-компанија може путнику забранити наставак путовања, пријавити инцидент надлежним службама или предузети друге мјере.
То не значи да су све фотографије забрањене. Путници и даље могу да направе снимак погледа кроз прозор, фотографишу своје сједиште, оброк или личне успомене са путовања, све док у кадар не улазе особе које на то нису пристале.
Луфтханза такође дозвољава фотографисање и снимање у авиону, али уз напомену да се морају поштовати права и приватност других путника и чланова посаде. Ако снимање почне да смета људима у кабини или нарушава нечију приватност, особље има право да тражи да се оно прекине.
Сличан приступ имају и нискобуџетне авио-компаније. Рајанер, према писању „Индепендента”, не дозвољава фотографисање и снимање запослених на аеродрому или у авиону без њихове дозволе. Са друге стране, приватне фотографије сопственог мјеста, ствари или погледа кроз прозор остају дозвољене.
Код Изи џета правила су готово иста. Лични снимци и фотографије су дозвољени док не ометају друге путнике, али снимање посаде или особа које седе у близини без пристанка није прихватљиво.
За већину путника правила се своде на једноставну ствар: фотографија заласка сунца изнад облака неће направити проблем, али снимање стјуардесе, комшије на сједишту поред или непријатне ситуације у кабини може.
Посебно ризично може бити снимање конфликата током лета, расправа са посадом или других путника у непријатним тренуцима. Иако такви снимци често постану вирални, путник који их направи може се суочити са упозорењем, захтевом да престане да снима или озбиљнијим посљедицама ако одбије да сарађује.
Најсигурније правило је да се у авиону снима оно што је лично и не задире у туђу приватност. Све што укључује друге особе, посебно чланове посаде, требало би радити само уз њихову дозволу, преноси Курир.
