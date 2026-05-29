Николас Кејџ открио зашто су редитељи престали да му нуде улоге

Аутор:АТВ
Коментари:0
Глумац Николас Кејџ открио је да одбио низ улога у филмовима познатих редитеља, након чега га више никада нису позвали да учествује у њиховим будућим пројектима.
Оскаровац је говорио о бројним кључним тренуцима своје каријере у опширном и живописном интервјуу за Њујорк Тајмс, уочи премијере серије “Спидер-Ноир” на МГМ+, и присјетио се да су поједини познати редитељи практично престали да му нуде улоге након што је одбио да игра у њиховим филмовима.
Свијет
Свијет је упозорен: Сљедећа година ће донијети разорне посљедице
– Дејвид О. Расел ми је понудио филм прије милион година. Био је то добар филм, али сам га одбио, и он је једини редитељ коме сам рекао ‘не’, а који ми је касније поново понудио други филм – рекао је Николас Кејџ за Тајмс.
– Већина њих се увриједи и више вас не позове. То ми се десило безброј пута. Десило се са Кристофером Ноланом, Вудијем Аленом и Полом Томасом Андерсоном. Више ме не зову – истакао је.
Кејџ је потом открио да је Ноланов филм био “Инсомнија” из 2002. године.
Наука и технологија
Стручњаци упозоравају да овакве фотографије не шаљете путем Воцапа
Расел му је, међутим, касније понудио још један пројекат — филм “Мадден”, о НФЛ тренеру Џону Медену, чија је премијера заказана за новембар, преноси Варајети.
– У сваком случају, Дејвид ме је поново позвао и то је показало велику величину с његове стране. Нисам желио опет да га одбијем јер изузетно поштујем његов таленат – рекао је Кејџ.
– То је било прелијепо искуство. Ужавао сам радећи са Дејвидом, Кристијаном Бејлом и Џоном Маленијем. Али био је то велики изазов. Када помислим на Џона Медена, не помислим на себе. Зато сам размишљао како да потпуно изађем из своје зоне комфора. То ми је једном савјетовао Дејвид Боуви. Питао сам га: ‘Како си успијевао стално да се изнова мијењаш?’ А он ми је одговорио: ‘Никада нисам себи дозволио да се превише опустим у ономе што радим.'”
Љубав и секс
Избјегавајте разговарати о овим темама са партнером: Једна реченица може да сруши цијели однос
Серија “Спидер-Ноир”, заснована на Марвеловом стрипу, премијерно ће бити приказана у САД на МГМ+ у понедјељак, док ће глобално бити доступна на Приме Видеу од сриједе.
Кејџ игра приватног детектива Бена Рајлија из тридесетих година прошлог вијека, који је уједно и суперхерој са моћима сличним Спајдермену. Серија ће моћи да се гледа и у црно-бијелој и у колор верзији, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 ч0
Регион
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Сцена
2 ч0
Култура
17 ч0
Култура
22 ч0
Култура
1 д0
Култура
6 д0
Најновије
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Тренутно на програму