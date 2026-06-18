Грађани БиХ се дигли против Северине због болесно великих пара

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Северина, која на сва уста пљује Србију иако је некада редовно наступала и узимала новац, по свој прилици више није пожељна ни у Босни и Херцеговини!
Овога пута грађани БиХ су се побунили због најаве њеног концерта за дочек нове 2027. године на Тргу слободе у Тузли, за који ће из буџета града бити издвојено чак 230.000 конвертабилних марака.
Негативни коментари
Сцена
Милица Тодоровић разњежила јавност ријечима о сину: ''Кад ми се насмије, могу да цркнем''
Чим се ова вијест појавила на друштвеним мрежама, огорчени грађани у коментарима су осули паљбу по хрватској пјевачици и градским властима које су одвојиле огроман износ за њен новогодишњи наступ.
"Е, моја Босно, шта си дочекала, да се дјеца лијече преко СМС порука, а да плаћамо ову 230.000 марака за концерт. Да се промијени читава власт под хитно!", "Северина црпи Босну сад кад је завршила са Србијом!", "Да ли је могуће да се толике паре дају за нечији наступ? Бојкот!", "Не желимо да нам она пјева ни за џабе!", "Хоће ли бити каквих јахти у Јали, зна ли се шта?", "А рупе по улицама као кратери!", "Ја бих платила да је не слушам!", "Цијела Тузла једну козу музла!", "Па ово је лудост. 230.000 дати једној жени која ће се кривити два-три сата. Колико људи живи на ивици егзистенције?", "На шта је држава спала, да им ова цајка пјеваљка са јахте по градовима прави дочеке нове године. И то још грађани плаћају стотине хиљада, од Сарајева, сад Тузла. Страшно!", "Северина не треба да пјева ни за џабе, а не да јој се да 230.000 марака", само су неки од коментара на рачун Северине и најављеног концерта у овом граду у БиХ.
Наука и технологија
На мети чак 217 апликација: Рокарола може да вас опељеши
Иначе, како се наводи у медијима, ангажман хрватске пјевачице је већ потврђен уговором који је Туристичка заједница Тузле закључила 2. јуна 2026. године у оквиру организације новогодишњег програма за 31. децембар ове године.
Према доступним информацијама, вриједност закљученог уговора износи 230.000 конвертибилних марака без ПДВ-а. У поступку јавне набавке пристигла је једна понуда која је оцијењена прихватљивом, након чега је посао и додијељен агенцији "Зеус д. о. о". Набавка је извршена преговарачким поступком без објаве обавјештења о набавци.
Као образложење за примјену такве процедуре наведено је да се ради о умјетничком наступу јединственог карактера, који због специфичности извођача и његовог умјетничког идентитета може реализовати искључиво одређени извођач или његов овлашћени заступник. У документацији доступној на порталу јавних набавки истиче се да је Северина током вишедеценијске каријере изградила статус једне од најпрепознатљивијих музичких звијезда на простору бивше Југославије, иза које стоје бројни хитови, распродати концерти и значајна регионална популарност.
Организатори очекују да ће новогодишњи концерт привући велики број посјетилаца и додатно допринијети празничној атмосфери у Тузли, која посљедњих година биљежи значајну посјећеност током новогодишњих манифестација.
Директорка Туристичке заједнице Тузле Амра Јагањац потврдила је ову вијест.
"Могу потврдити да ће Северина наступити у Тузли за дочек 2027. Вјерујемо да ће својим хитовима и енергијом приредити незаборавну ноћ свим грађанима Тузле, али и бројним посјетиоцима који ће нам се придружити из других градова и земаља", рекла је Јагањац за "Аваз".
Подсјетимо, ово није први пут да грађани Босне и Херцеговине јавно устају против Северине. Прије двије године такође је владала велика побуна кад је објављено да ће Северина пјевати за дочек 2025. у Сарајеву на тргу, и то за 200.000 евра.
Фудбал
Нема везе с фудбалом: Породица открила зашто је Меси плакао
Усљед поплава које су погодиле Босну и Херцеговину, становници ове државе одлучили су тада да покрену петицију којом траже да се новац за организовање поменутог шоуа преусмјери на оштећене у непогоди. Петицију је првог дана потписало 6.000 људи.
"У свјетлу националне трагедије и поплава које су погодиле дијелове наше земље, сматрамо да је приоритет помоћи нашим суграђанима који су изгубили имовину, дом, живот. Организација новогодишњег концерта у Сарајеву је значајан културни догађај, али с обзиром на тренутну ситуацију, позивамо власти да преусмјере средства предвиђена за овај концерт ка хитној помоћи и санацији штете у поплављеним подручјима. Средства која су предвиђена за новогодишњи концерт могла би бити кључно коришћена за обнову оштећених кућа, инфраструктуре, као и пружање основних потрепштина људима који су највише погођени", писало је тада у петицији.
"Курир" је покушао да ступи у контакт с пјевачицом за коментар, али она је новинарима њихове редакције, како тврде, блокирала позиве.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
8 ч1
Сцена
11 ч0
Најновије
23
31
23
25
22
57
22
54
22
40
Тренутно на програму