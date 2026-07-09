Преварен па ухапшен: Преко Фејсбука покушао купити возачку

Аутор:АТВ редакција
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Један је млади Копривничанац (28) дошао на изразито глупу идеју да би кривотворену возачку дозволу могао купити преко друштвене мреже, а када је схватио да је преварен, случај је пријавио полицији, али он је завршио на суду.
Ових је дана 28-годишњак и осуђен условно јер је покушао набавити лажну возачку дозволу преко Фејсбук Месенџер, а остао је и без новца и без кривотвореног документа.
Према неправоснажној пресуди Општинског суда у Копривници, 28-годишњак је тијеком раздобља од српња до рујна 2022. године преко Месенџера ступио у контакт с непознатом особом како би за новчану накнаду прибавио кривотворену возачку дозволу.
На тај се потез одлучио иако је знао да нема право на издавање возачке дозволе јер никада није положио возачки испит.
Према пресуди, с непознатом особом договорио је израду лажне возачке дозволе те је у два наврата уплатио укупно 739,66 еура на рачун особе чији су иницијали наведени у спису.
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Али како наручени документ никада није добио, овај је генијалац непознатог починитеља полицији пријавио због преваре, вјеројатно и не размишљајући да је он сам покушао починити кривично дјело кривотворења исправе.
Суд је закључио да је подузео радње које су непосредно претходиле почињењу казненог дјела кривотворења исправе у покушају, односно да је с намјером покушао прибавити лажну јавну исправу како би је користио као праву.
За то кривично дјело изречена му је казна затвора од шест мјесеци, но примијењена је условна осуда и казна се неће извршити ако у року од једне године не почини ново кривично дјело, преноси Подравски.хр.
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