Невидљиви штит: Ови природни мириси тјерају змије

Аутор:АТВ редакција
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Топло вријеме буди природу, али са сунцем често долазе и нежељени гости који пужу кроз високу траву.
Сусрет с овим гмизавцима у близини кућног прага редовно изазива снажну нелагоду код сваког власника куће. Сви тада траже брзо и ефикасно рјешење које гарантује мир.
Најбољи приступ не подразумијева увијек употребу отрова. Често је довољан само специфичан мирис који тјера змије како бисте осигурали потпуно безбједно окружење за себе, дјецу и своје биљке.
Змије не подносе јаке ароме попут нафталина, бијелог лука, сумпора те етеричних уља каранфила и цимета. Ови интензивни мириси ометају њихов изузетно осјетљив вјешт њуха, због чега брзо напуштају то подручје у потрази за чистијим ваздухом.
Многи власници дворишта чине велику грешку када покушавају да заштите свој посјед насумичним разбацивањем различитих индустријских препарата по травњаку. Ефикасна тактика захтијева промишљено и циљано дјеловање.
Гмизавци истражују своју околину помоћу језика, непрестано скупљајући честице из ваздуха. Када наиђу на снажан мирис који омета њихов чулни систем, инстинктивно се повлаче. Зато прави мирис који тјера змије дјелује као невидљиви штит око цијелог вашег имања, спречавајући њихов пролазак кроз кључна мјеста.
Нафталин спада међу старе и провјерене методе које доказано дају врло брзе резултате на терену. Његов оштар хемијски мирис директно надражује рецепторе ових животиња и тјера их да промијене смјер кретања. Ипак, важно је знати како га правилно користити како не бисте оштетили зеленило:
Паметно позиционирање: Умјесто да га разбацате по цијелом травњаку, прах поспите искључиво уз рубове дворишта, дуж ограде и у уском појасу око самих темеља куће.
Сцена
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Посебну пажњу обратите на скривена мјеста гдје се задржава вишак влаге те гдје држите сложена дрва за огрјев или грађевински материјал. Таква мрачна мјеста представљају идеална скровишта за змије.
Циљано постављање овог препарата ефикасно смањује могућност било каквог неугодног изненађења у башти. Осим нафталина, мјешавина сумпорног праха дјелује једнако снажно и представља ефикасно природно средство, али захтијева пажљивије руковање због изразито јаког мириса и могуће опасности за друге животиње.
Ако желите знатно суптилнији и еколошки прихватљивији приступ, садња одређених врста цвијећа и зачинског биља нуди једно од најбољих рјешења. Комбинацијом љепоте и функционалности добијате двориште које прекрасно изгледа током цијелог љета, а истовремено пружа додатну заштиту.
Постоје одређене биљке које својим богатим природним етеричним уљима одбијају змије:
Њен интензиван цитрусни мирис снажно дезоријентише штеточине и отежава њихово кретање по травњаку.
Обје корисне биљке испуштају јака сумпорна једињења која змије избјегавају.
Садржи специфичне фитохемикалије и дјелује врло надражујуће на гмизавце, па га је добро посадити уз бетонске стазе.
Одлично подносе јако сунце и испуштају интензивну арому која дјелује одбојно на нежељене посјетиоце.
Све ове биљке врло лако успијевају у нашим климатским условима и не захтијевају много његе. Распоредите их стратешки око тераса и мјеста гдје се дјеца најчешће играју и бораве.
Чак ни најјаче одбијање змија мирисима неће дати добре резултате ако ваше двориште пружа идеалне услове за њихов боравак. Ови гмизавци стално траже сигурно скровиште, дубоку сјенку и лако доступан извор хране, попут ситних глодара. Зато редовно и темељно косите високу траву те одмах уклањајте отпале гране након сваке олује.
Спречите њихов улазак тако што ћете затворити све пукотине у зидовима, подигнути труле даске са земље и редовно празнити посуде с влажним компостом. Питање како отјерати змије престаје бити проблем оног тренутка када из дворишта уклоните мрачне и влажне углове.
Досљедност је кључна јер свака јача прољећна киша испире нанесене прахове и смањује интензитет етеричних уља у ваздуху, преноси Загорје.
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