Фараонски пројекат од 15 милијарди: Претварају пустињу у плодне њиве

Аутор:АТВ редакција
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Египатски предсједник Абдел Фатах Ел Сиси свечано је отворио велики пољопривредни пројекат "Нова Делта", чији је главни циљ претварање огромних пустињских површина у плодно, обрадиво земљиште.
Овај мегапројекат фокусиран је на масован узгој пшенице како би се осигурала прехрамбена независност земље, а очекује се да ће отворити више од два милиона нових радних мјеста.
Званични Каиро овај подухват, смјештен западно од делте Нила, описује као највећу мелиорацију земљишта у историји ове државе.
План је да "Нова Делта" обухвати око 9.000 квадратних километара (2,2 милиона федана), чиме ће се укупне обрадиве површине Египта повећати за невероватних 15 процената.
У фокусу производње биће пшеница и кукуруз, али и стратешке извозне културе попут маслина и смокава.
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Смањење огромних рачуна за увоз хране из иностранства и заустављање топљења домаћих девизних резерви.
Ел Сиси је потврдио да су досадашња улагања у пројекат већ достигла око 15,1 милијарду долара (око 800 милијарди египатских фунти). Овај новац утрошен је на комплексну припрему пустињског тла, изградњу огромних силоса, индустријских зона, те пратеће саобраћајне инфраструктуре која повезује пустињу са долином Нила и поморским лукама.
Како би се пустиња натопила, изграђен је фасцинантан систем наводњавања. Дренажна вода из западне делте Нила прикупља се и шаље у постројење за пречишћавање "Ел Хамам" на обали Средоземног мора, гдје се дневно преради до 7,5 милиона кубних метара воде. Након третмана, вода се моћним пумпама и каналима дугим око 170 километара потискује дубоко према пустињским пољима.
Влада наглашава да је ово једини логичан одговор на глобалне прехрамбене кризе изазване пандемијом и сукобом у Украјини. Ипак, пројекат се суочава и са критикама еколога који упозоравају на огромну потрошњу електричне енергије за пумпање воде, као и на чињеницу да се Египат већ годинама бори са озбиљном несташицом воде. Такође, организације за људска права критикују нетранспарентност трошења новца и велику улогу војске у овом економском сектору.
Упркос свим притисцима, Египат наставља са реализацијом визије која би могла потпуно да промијени карту производње хране на Блиском истоку, преносе Вијести.ба.
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