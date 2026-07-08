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Купујете прву некретнину: Ко испуњава услове за поврат ПДВ-а и шта је потребно од документације?

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 19:15

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Купујете прву некретнину: Ко испуњава услове за поврат ПДВ-а и шта је потребно од документације?
Фото: Pixabay

Купујете прву некретнину? Од данас можете остварити право на поврат ПДВ-а. Ко испуњава услове, шта је потребно од документације и када почиње подношење захтјева?

О свим детаљима смо разговарали са Милицом Видовић, шефицом Одсјека УИО за поврат, књиговодствено праћење и анализу.

Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине од данас је на снази и могу се подносити захтјеви за поврат ПДВ-а на куповину некретнине.

Право на поврат ПДВ-а има пунољетно лице држављанин БиХ са сталним мјестом пребивалишта у БиХ, а предмет поврата су новоизграђени стан или набављена кућа који су били предмет опорезивања.

Предмет поврата не могу бити станови који нису били предмет опорезивања ПДВ-а, такозвана староградња, нити куће које је лице самостално изградило.

Стан за који се одобри поврат ПДВ-а не се смије продати у року од пет година.

Рок за подношење захтјева је до краја године, а право на поврат односи се на новоизграђене станове на које је плаћен ПДВ и који су укњижени на купце након 12. априла 2025. године.

Захтјеви се подносе према мјесту продавца некретнина, а у регионалним центрима УИО у Бањалуци, Сарајеву, Тузли и Мостару.

Потребна документа за подношење захтјева прикупљају се на неколико мјеста, попут општинске и градске управе, ЦИПС, нотарски уговори, доказ да је стан укњижен и остало.

Законски рок за поврат ПДВ-а је максимално шест мјесеци од подношења захтјева.

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Тагови :

Поврат ПДВ-а за некретнину

некретнине

УИО БиХ

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Креће поврат ПДВ-а за купце прве некретнине

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