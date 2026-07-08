Купујете прву некретнину: Ко испуњава услове за поврат ПДВ-а и шта је потребно од документације?

Аутор:АТВ редакција
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Купујете прву некретнину? Од данас можете остварити право на поврат ПДВ-а. Ко испуњава услове, шта је потребно од документације и када почиње подношење захтјева?
О свим детаљима смо разговарали са Милицом Видовић, шефицом Одсјека УИО за поврат, књиговодствено праћење и анализу.
Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине од данас је на снази и могу се подносити захтјеви за поврат ПДВ-а на куповину некретнине.
Право на поврат ПДВ-а има пунољетно лице држављанин БиХ са сталним мјестом пребивалишта у БиХ, а предмет поврата су новоизграђени стан или набављена кућа који су били предмет опорезивања.
Предмет поврата не могу бити станови који нису били предмет опорезивања ПДВ-а, такозвана староградња, нити куће које је лице самостално изградило.
Стан за који се одобри поврат ПДВ-а не се смије продати у року од пет година.
Рок за подношење захтјева је до краја године, а право на поврат односи се на новоизграђене станове на које је плаћен ПДВ и који су укњижени на купце након 12. априла 2025. године.
Захтјеви се подносе према мјесту продавца некретнина, а у регионалним центрима УИО у Бањалуци, Сарајеву, Тузли и Мостару.
Потребна документа за подношење захтјева прикупљају се на неколико мјеста, попут општинске и градске управе, ЦИПС, нотарски уговори, доказ да је стан укњижен и остало.
Законски рок за поврат ПДВ-а је максимално шест мјесеци од подношења захтјева.
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