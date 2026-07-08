Фицо не вјерује вјетру: Сматра да је будућности у овим изворима енергије

Аутор:АТВ редакција
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Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да су Словачкој за покривање очекиваног великог раста потрошње електричне енергије потребни стратешки извори великих размјера, попут нуклеарних и хидроелектрана, а не вјетропаркови.
Фицо је у интервјуу за ТАСР рекао да се и даље противи улагању у вјетроелектране, наводећи да Словачкој нису потребни извори енергије из ветра, већ стабилни велики енергетски капацитети.
"Словачкој није потребна енергија вјетра, потребни су нам извори великих размјера, а то значи нуклеарна и хидроенергија", рекао је Фицо.
Он је навео примјер хидроелектране Габчиково, која према његовим ријечима производи око 10 одсто укупне електричне енергије у Словачкој, док се више од 70 одсто електричне енергије тренутно производи из нуклеарних извора.
Фицо је додао да се Словачка приближава удјелу од 80 одсто електричне енергије произведене из нуклеарне енергије, али да ће због постепеног гашења старијих извора у будућности бити потребно њихово замјењивање новим капацитетима.
Словачки премијер је оцијенио да грађани не треба да брину да ће села бити окружена вјетротурбинама, као што је, према његовим ријечима, случај у Аустрији.
Говорећи о повећању потрошње електричне енергије, Фицо је навео да је оно повезано са новим инвестицијама, међу којима је фабрика компаније Волво за производњу електричних аутомобила и фабрика за производњу батерија за електрична возила у Шуранима.
Он је додао да ће додатну потражњу за електричном енергијом стварати и развој центара података, као и повећана потрошња повезана са вјештачком интелигенцијом, преноси Танјуг.
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