Logo

Фицо не вјерује вјетру: Сматра да је будућности у овим изворима енергије

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 17:22

Коментари:

0
Нуклеарна електрана
Фото: Markus Distelrath/Pexels

Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да су Словачкој за покривање очекиваног великог раста потрошње електричне енергије потребни стратешки извори великих размјера, попут нуклеарних и хидроелектрана, а не вјетропаркови.

Фицо је у интервјуу за ТАСР рекао да се и даље противи улагању у вјетроелектране, наводећи да Словачкој нису потребни извори енергије из ветра, већ стабилни велики енергетски капацитети.

"Словачкој није потребна енергија вјетра, потребни су нам извори великих размјера, а то значи нуклеарна и хидроенергија", рекао је Фицо.

Он је навео примјер хидроелектране Габчиково, која према његовим ријечима производи око 10 одсто укупне електричне енергије у Словачкој, док се више од 70 одсто електричне енергије тренутно производи из нуклеарних извора.

Фицо је додао да се Словачка приближава удјелу од 80 одсто електричне енергије произведене из нуклеарне енергије, али да ће због постепеног гашења старијих извора у будућности бити потребно њихово замјењивање новим капацитетима.

Словачки премијер је оцијенио да грађани не треба да брину да ће села бити окружена вјетротурбинама, као што је, према његовим ријечима, случај у Аустрији.

Говорећи о повећању потрошње електричне енергије, Фицо је навео да је оно повезано са новим инвестицијама, међу којима је фабрика компаније Волво за производњу електричних аутомобила и фабрика за производњу батерија за електрична возила у Шуранима.

Он је додао да ће додатну потражњу за електричном енергијом стварати и развој центара података, као и повећана потрошња повезана са вјештачком интелигенцијом, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Роберт Фицо

вјетар

нуклеарна електрана

Вјетропарк

Хидроелектрана

Коментари (0)

Прочитајте више

Улагање од 70 милиона КМ у Национални парк "Сутјеска", планирано 150 нових радних мјеста

Република Српска

Улагање од 70 милиона КМ у Национални парк "Сутјеска", планирано 150 нових радних мјеста

2 д

5
Тиха криза у Словенији: Ко ће замијенити 100.000 радника који одлазе?

Економија

Тиха криза у Словенији: Ко ће замијенити 100.000 радника који одлазе?

5 д

0
Дневница 150 КМ, али радника не могу наћи ни лупом

Економија

Дневница 150 КМ, али радника не могу наћи ни лупом

1 седм

0
Фолксваген

Ауто-мото

Напета ситуација у Фолксвагену: Планира се укидање 50.000 радних мјеста

2 седм

0

Више из рубрике

ИРБ тражи оснивање инвестиционог фонда

Економија

ИРБ тражи оснивање инвестиционог фонда

3 ч

0
Инвестиције у Републици Српској 7,4 милијарде марака

Економија

Инвестиције у Републици Српској 7,4 милијарде марака

5 ч

0
Незапамћена цијена прасади и јагњади

Економија

Незапамћена цијена прасади и јагњади

6 ч

2
Мерцедес

Економија

Повлачи се Мерцедес са српског тржишта: Упозорење возачима - не сједајте за волан

8 ч

0

  • Најновије

19

15

Купујете прву некретнину: Ко испуњава услове за поврат ПДВ-а и шта је потребно од документације?

19

10

Од августа раст плата у јавном сектору у Српској

19

08

Срамота у Српској: Отровао пашњак, комшији угинуле двије краве

19

04

"Гренланд није на продају"

18

59

Бајка на Вимблдону – 114. играч свијета у полуфиналу!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима