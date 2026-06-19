Напета ситуација у Фолксвагену: Планира се укидање 50.000 радних мјеста

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Њемачки аутомобилски џин Фолксваген групе на путу је да до 2030. године укине 50.000 радних мјеста, рекао је у четвртак главни извршни директор Оливер Блуме на годишњој скупштини компаније, јавља Њемачка новинска агенција (дпа).
Блуме је на састанку одржаном онлајн рекао акционарима да је ситуација у Фолксвагену „напета и захтјевна“, рекавши да су се услови у аутомобилској индустрији додатно погоршали 2026. године.
"Наш пословни модел, који је деценијама био успјешан, данас више не функционише. Морамо да га даље развијамо", рекао је.
Главни извршни директор изнио је кључне тачке за нову стратегију произвођача аутомобила за 2030. годину, која је објављена у мају.
Циљ Фолксваген је да постане “најатрактивнији произвођач аутомобила на свијету” до краја ове деценије, рекао је, са повратом продаје између 8 одсто и 10 одсто.
Нови модели попут недавно представљеног електричног ИД. Пола показују да је марка на правом путу и „поново на челу конкуренције“, тврдио је Блуме.
"Међутим, не зарађујемо довољно новца од њих", наставио је.
Само у централном VW бренду, до 2030. године биће укинуто 35.000 радних мјеста. Радна снага ће се већ смањити за 19.000 до краја 2026, рекао је Блуме, објашњавајући да је већ договорено око 28.000 добровољних одлазака.
Трошкови фабрика у њемачким VW погонима пали су за више од 20 одсто у 2025. години, додао је.
Блуме је такође потврдио своје планове за даље смањење капацитета фабрика. До 2030. године жели да смањи капацитет својих европских фабрика за додатних 500.000 возила – уз већ текуће смањење од милион возила до 2028. године.
(Seebiz)
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