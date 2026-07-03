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Тиха криза у Словенији: Ко ће замијенити 100.000 радника који одлазе?

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 12:16

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Тиха криза у Словенији: Ко ће замијенити 100.000 радника који одлазе?
Фото: Pixabay

Словеначко тржиште рада остаје стабилно, али ће се у наредним годинама суочити са великим изазовом због старења радне снаге, пошто се између 12 и 14 одсто запослених приближава одласку у пензију, преноси данас Радио-телевизија Словеније.

Директорка агенције за запошљавање Адеко Словенија Мирела Курт упозорила је да међу радницима у Словенији тренутно има више од 114.000 људи старости између 61 и 64 године, због чега се у периоду од 2025. до 2028. очекује масовнији одлазак у пензију.

Словенија је у јуну прошле године забиљежила историјски најнижу регистровану незапосленост, са само 42.398 особа без запослења, али се због мањка радне снаге све више поставља питање како обезбиједити довољан број радника у наредном периоду.

Према ријечима Миреле Курт, послодавци и даље имају предрасуде према запошљавању младих који траже први посао, јер њихово оспособљавање захтјева додатно вријеме и улагања.

Истраживање е-Студентског сервиса показало је да младима у Словенији и даље највише значи могућност напредовања, затим сигурност запослења, добри међуљудски односи и прилике за учење и професионални развој.

Половина испитаних жели уговор о раду на неодређено вријеме, док 22 одсто размишља о покретању сопственог бизниса.

Анкета показује да млади људи најчешће сањају о каријери у здравству и технологији, од љекара до стручњака за роботику, а на листи жељених занимања се појављују и астронаут, форензички психолог и стратег у тиму Формуле 1, преноси Танјуг.

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Тагови :

Словенија

радна снага

Радна мјеста

Пензија

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