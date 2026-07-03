Демографски слом Њемачке: Рођено најмање беба још од Другог свјетског рата, једна група има раст

Аутор:АТВ редакција
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Стопа наталитета у Њемачкој пала је на 1,32 дјетета по жени у 2025. години, достигавши најнижи ниво од 1997. године. Због сталног годишњег пада и све мањег броја потенцијалних родитеља, укупан број новорођених пао је на најнижи ниво од периода након Другог свјетског рата.
Њемачки Савезни завод за статистику саопштио је у сриједу да је национална стопа фертилитета у 2025. години забиљежила пад од 2,7 одсто у односу на стопу од 1,35 из претходне године. Овај показатељ биљежи континуирани пад још од 2022. године.
Посљедњи пут се национална стопа кретала близу овог минимума прије скоро двије деценије, када је износила 1,33.
Оваква демографска кретања довела су апсолутни број рођених на најнижи ниво у послијератној ери. Коначни прорачуни показују да је у цијелој земљи прошле године рођено само 654.241 дијете.
Статистичари овај пад приписују структурном демографском проблему. Наиме, генерација рођена средином 1990-их година, када је стопа наталитета такође била у паду (1,24), данас чини релативно малу базу потенцијалних родитеља.
Када је ријеч о регијама, плодност значајно варира. Источне савезне покрајине забиљежиле су просјек од 1,22 дјетета по жени, заостајући за западним покрајинама гдје просјек износи 1,34.
Саксонија је забиљежила најнижи резултат у држави са стопом од 1,16, што је њен најслабији ниво од 1998. године. С друге стране, Доња Саксонија је на врху листе са стопом од 1,38, чиме је задржала водећу позицију коју држи од 2018. године. Ипак, и ова покрајина је први пут од 2009. године пала испод прага од 1,40 дјетета по жени.
Јасан јаз је евидентан и између домаћих и страних држављанки. Стопа фертилитета међу Њемицама пала је на 1,20, што представља најнижи ниво у посљедње скоро три деценије (најниже од 1996. године када је износила 1,22).
Са друге стране, жене са страним држављанством забиљежиле су знатно вишу стопу од 1,78. Међутим, упркос вишој основи, и у овој демографској групи забиљежен је пад од 3,3 одсто у односу на годину раније када је стопа износила 1,84.
Уз изузетак кратког заустављања пада током 2021. године, стопа рађања међу странкињама у Њемачкој у континуираном је паду још од 2017. године.
(Кликс)
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