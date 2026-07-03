Logo

Демографски слом Њемачке: Рођено најмање беба још од Другог свјетског рата, једна група има раст

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 07:45

Коментари:

0
Демографски слом Њемачке: Рођено најмање беба још од Другог свјетског рата, једна група има раст
Фото: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Стопа наталитета у Њемачкој пала је на 1,32 дјетета по жени у 2025. години, достигавши најнижи ниво од 1997. године. Због сталног годишњег пада и све мањег броја потенцијалних родитеља, укупан број новорођених пао је на најнижи ниво од периода након Другог свјетског рата.

Њемачки Савезни завод за статистику саопштио је у сриједу да је национална стопа фертилитета у 2025. години забиљежила пад од 2,7 одсто у односу на стопу од 1,35 из претходне године. Овај показатељ биљежи континуирани пад још од 2022. године.

Посљедњи пут се национална стопа кретала близу овог минимума прије скоро двије деценије, када је износила 1,33.

Оваква демографска кретања довела су апсолутни број рођених на најнижи ниво у послијератној ери. Коначни прорачуни показују да је у цијелој земљи прошле године рођено само 654.241 дијете.

Статистичари овај пад приписују структурном демографском проблему. Наиме, генерација рођена средином 1990-их година, када је стопа наталитета такође била у паду (1,24), данас чини релативно малу базу потенцијалних родитеља.

Када је ријеч о регијама, плодност значајно варира. Источне савезне покрајине забиљежиле су просјек од 1,22 дјетета по жени, заостајући за западним покрајинама гдје просјек износи 1,34.

Саксонија је забиљежила најнижи резултат у држави са стопом од 1,16, што је њен најслабији ниво од 1998. године. С друге стране, Доња Саксонија је на врху листе са стопом од 1,38, чиме је задржала водећу позицију коју држи од 2018. године. Ипак, и ова покрајина је први пут од 2009. године пала испод прага од 1,40 дјетета по жени.

Јасан јаз је евидентан и између домаћих и страних држављанки. Стопа фертилитета међу Њемицама пала је на 1,20, што представља најнижи ниво у посљедње скоро три деценије (најниже од 1996. године када је износила 1,22).

Са друге стране, жене са страним држављанством забиљежиле су знатно вишу стопу од 1,78. Међутим, упркос вишој основи, и у овој демографској групи забиљежен је пад од 3,3 одсто у односу на годину раније када је стопа износила 1,84.

Уз изузетак кратког заустављања пада током 2021. године, стопа рађања међу странкињама у Њемачкој у континуираном је паду још од 2017. године.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Демографија

наталитет

Коментари (0)

Прочитајте више

Недостатак вртића изазвао озбиљан демографски проблем

Република Српска

Недостатак вртића изазвао озбиљан демографски проблем

2 мј

0
Додик: Срби суочени са демографским проблемима, реаговати на свијест људи да остану и да живе на овим просторима

Република Српска

Додик: Срби суочени са демографским проблемима, реаговати на свијест људи да остану и да живе на овим просторима

2 год

0
vrućina sunce toplota

Свијет

Аларм у Њемачкој: Врућине однијеле више од 800 живота прије рекордног топлотног таласа

13 ч

0
Врућине

Свијет

У Њемачкој више од 800 људи је умрло због топлотног таласа

20 ч

0

Више из рубрике

Стравичне сцене: Мушкарац се запалио испред сједишта УН у знак протеста

Свијет

Стравичне сцене: Мушкарац се запалио испред сједишта УН у знак протеста

3 ч

0
Жена претражује рушевине зграде оштећене у земљотресима који су погодили Ла Гваиру у Венецуели у четвртак, 2. јула 2026. године.

Свијет

Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао на најмање 2.595

3 ч

0
Ормуски мореуз

Свијет

Помак у преговорима Вашингтона и Техерана; Иран се спрема за сахрану Алија Хамнеија

4 ч

0
Ватрогасци, пожар

Свијет

Због великог пожара евакуисано 3.000 људи: Ватра ''гута'' овај дио Француске

11 ч

0

  • Најновије

10

54

Вулкан Мутновски избацио стуб пепела висок око пет километара

10

38

"Политиком и одлучношћу Милорада Додика СНСД све јачи и спремнији"

10

32

ПУ Бањалука упутила апел грађанима да не насједају на лажне СМС поруке

10

28

„Најтеже је што нема ни гроб. Немам гдје да му прислужим свијећу“

10

26

Турска забранила да ЛГБТ крузер пристане у њиховим лукама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима