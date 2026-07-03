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Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао на најмање 2.595

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 07:17

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Жена претражује рушевине зграде оштећене у земљотресима који су погодили Ла Гваиру у Венецуели у четвртак, 2. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Број погинулих у земљотресима који су прошле недјеље погодили Венецуелу порастао је на најмање 2.595, изјавила је данас привремена предсједница земље Делси Родригез.

Она је рекла да је број страдалих повећан за око 300 у односу на претходни дан, али још увијек није објављена процјена броја несталих нити коначан број жртава, преноси Си-Ен-Ен.

Сумње у званичне податке додатно су појачане након што је форензички патолог из савезне државе Ла Гваира, једног од најтеже погођених подручја, за Ци-Ен-Ен рекао да број који саопштава влада "не представља ни трећину стварног броја погинулих".

Према речима патолога, импровизована мртвачница у којој ради обрађује око 400 тијела дневно, док су капацитети хладњача потпуно попуњени.

Због недостатка простора, вреће са телима привремено се остављају на отвореном, где високе температуре убрзавају распадање посмртних остатака.

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"Ла Гваира је неописива. Толико је случајева, толико породица. Најтеже су погођене породице са нижим приходима", рекла је патолошкиња.

Она је навела да многе породице саме извлаче теијла својих најближих из рушевина и доносе их у мртвачнице, јер спасилачке службе не успијевају да одговоре на размјере катастрофе.

Прве процене Америчког геолошког завода указују на велику вероватноћу да је у земљотресима магнитуде 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале погинуло више десетина хиљада људи, Танјуг.

Сличну процјену изнео је и координатор Уједињених нација за Венецуелу Ђанлука Рампоља дел Тиндаро, који је рекао да међународне организације рачунају на број жртава већи од до сада објављеног.

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земљотрес у Венецуели

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