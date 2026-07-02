Logo

Због великог пожара евакуисано 3.000 људи: Ватра ''гута'' овај дио Француске

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 22:59

Коментари:

0
Ватрогасци, пожар
Фото: Pexels

У близини града Перпињан у Француској дошло је до евакуације кампова због великог пожара. На терену је више од 200 ватрогасаца, а евакуисано је 3.000 људи.

Велики стуб дима видљив је километрима унаоколо, наводи лист Фигаро.

Туча у маркету

Свијет

Полиција реаговала због клима-уређаја: Французи се спремају за нови топлотни талас

Власти префектуре Источни Пиринеји саопштиле су да је око 500 становника два кампа евакуисано на плажу, гдје је успостављена трајектна линија да их превезе до смјештајног центра.

„Сва предузећа у наутичком сектору су евакуисана“, саопштила је градска скупштина Кане-ан-Русијона на Фејсбуку, додајући да су кампови Ле Бразилија и Марина тешко оштећени у пожару.

Запослени у луци Кане, као и 250 запослених у компанији за производњу катамарана, такође су евакуисани, а једна јахта се запалила у луци, пренио је „Фигаро“.

Према подацима префектуре, више од 3.000 туриста је збринуто у градовима Кане-ан-Русијон, Сент Мари ла Мер и Торeј.

Кофери

Свијет

Шок на граници: Покушао да напусти земљу са дјевојком у коферу

Како су навеле власти префектуре, повријеђених није било.

У гашењу пожара учествује више од 200 ватрогасаца са 35 возила, авионом типа „Даш“ и хеликоптером.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

пожар

евакуација

Коментари (0)

Више из рубрике

Хаос у маркету у Француској због клима-уређаја.

Свијет

Полиција реаговала због клима-уређаја: Французи се спремају за нови топлотни талас

1 ч

0
кофери торбе пртљага

Свијет

Шок на граници: Покушао да напусти земљу са дјевојком у коферу

1 ч

0
Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Финска од сада на мапи нуклеарних циљева Москве

1 ч

0
Саобраћајна несрећа разлупано стакло

Свијет

Убила га због доставе пице: Страдао младић који је хтио да запроси дјевојку

1 ч

0

  • Најновије

23

00

Легендарни "Ћиро" поново у Дервенти

22

59

"Фурија" разбила Аустријанце за четвртфинале Мундијала

22

59

Због великог пожара евакуисано 3.000 људи: Ватра ''гута'' овај дио Француске

22

50

Полиција реаговала због клима-уређаја: Французи се спремају за нови топлотни талас

22

50

Роналду пријети неславни рекорд

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима