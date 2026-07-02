Због великог пожара евакуисано 3.000 људи: Ватра ''гута'' овај дио Француске

Аутор:АТВ редакција
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У близини града Перпињан у Француској дошло је до евакуације кампова због великог пожара. На терену је више од 200 ватрогасаца, а евакуисано је 3.000 људи.
Велики стуб дима видљив је километрима унаоколо, наводи лист Фигаро.
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Власти префектуре Источни Пиринеји саопштиле су да је око 500 становника два кампа евакуисано на плажу, гдје је успостављена трајектна линија да их превезе до смјештајног центра.
„Сва предузећа у наутичком сектору су евакуисана“, саопштила је градска скупштина Кане-ан-Русијона на Фејсбуку, додајући да су кампови Ле Бразилија и Марина тешко оштећени у пожару.
Запослени у луци Кане, као и 250 запослених у компанији за производњу катамарана, такође су евакуисани, а једна јахта се запалила у луци, пренио је „Фигаро“.
Према подацима префектуре, више од 3.000 туриста је збринуто у градовима Кане-ан-Русијон, Сент Мари ла Мер и Торeј.
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Како су навеле власти префектуре, повријеђених није било.
У гашењу пожара учествује више од 200 ватрогасаца са 35 возила, авионом типа „Даш“ и хеликоптером.
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