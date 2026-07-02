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Полиција реаговала због клима-уређаја: Французи се спремају за нови топлотни талас

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 22:50

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Хаос у маркету у Француској због клима-уређаја.
Фото: YouTube/Screenshot/FRANCE 24

Грађани Француске се припремају за нови топлотни талас, а у четвртак су испред супермаркета забиљежене велике гужве, које су настале због јефтиних клима-уређаја.

Стотине грађана окупили су се испред продавница трговачког ланца Лидл у Паризу и околини како би покушале купити преносне расхладне уређаје који су били доступни већ од 179 евра. У исто вријеме, слични уређаји у другим продавницама коштају и више од 1.200 евра.

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Велика потражња изазвала је хаотичне сцене. Према наводима француских медија, на појединим локацијама дошло је до нагуравања, препирки и гласних расправа међу купцима, због чега је полиција морала интервенисати у најмање двије продавнице.

Један од грађана, Моуса Траоре, рекао је да је више од сат времена чекао у реду заједно с око 200 људи испред мање Лидлове продавнице, пише 24Франце.

"Речено нам је да имају само два клима-уређаја. Онда је дошла полиција и саопштено нам је да више нема ниједног. Мислим да су их полицајци узели", рекао је кроз смијех.

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Француска се посљедњих седмица суочава с екстремно високим температурама, а метеоролози упозоравају да се ускоро очекује нови топлотни талас. Управо због тога бројни грађани покушавају на вријеме осигурати расхладне уређаје, што је довело до несташица и великих гужви у продавницама, преноси РадиоСарајево.

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Тагови :

Француска

Клима уређај

топлотни талас

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