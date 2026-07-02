Жестока туча у мору: Дјеца и туристи све гледали у шоку

Аутор:АТВ редакција
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На Великој плажи у Улцињу свађа између више особа прерасла је у физички обрачун. Све се одиграло пред дјецом и бројним купачима.
Драматичан сукоб на Великој плажи у Улцињу изазвао је шок међу туристима након што је, према тврдњама очевидаца, свађа због ударања мушкарца прерасла у физички обрачун жена, док је дијете остало на гуми у мору. Наводно, све је почело након што је једна жена ударила супруга друге у мору. То је била иницијална каписла за инцидент.
HAOS NA VELIKOJ PLAŽI U ULCINJU obilježio je dan na poznatom crnogorskom kupalištu, gdje je svađa između više osoba prerasla u fizički obračun pred djecom i brojnim kupačima, a cijeli incident zabilježen je na video-snimku. pic.twitter.com/h8tWGgKdCl— Sandzak Danas (@DanasSandz9154) July 2, 2026
На снимку се види како више особа стоји у плићаку док покушавају да раздвоје сукобљене жене. У једном тренутку размјењују се ударци, повлачење за руке и гурање, док окупљени покушавају спријечити даљу ескалацију.
Посебну пажњу привукла је чињеница да се у непосредној близини налазило и дијете на гуми, које је током инцидента остало у води, што је изазвало бројне реакције на друштвеним мрежама, преноси Санџак Данас.
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