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Жестока туча у мору: Дјеца и туристи све гледали у шоку

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 22:21

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Туча више особа у Улцињу на Великој плажи.
Фото: SandzakDanas/X/Screenshot

На Великој плажи у Улцињу свађа између више особа прерасла је у физички обрачун. Све се одиграло пред дјецом и бројним купачима.

Драматичан сукоб на Великој плажи у Улцињу изазвао је шок међу туристима након што је, према тврдњама очевидаца, свађа због ударања мушкарца прерасла у физички обрачун жена, док је дијете остало на гуми у мору. Наводно, све је почело након што је једна жена ударила супруга друге у мору. То је била иницијална каписла за инцидент.

На снимку се види како више особа стоји у плићаку док покушавају да раздвоје сукобљене жене. У једном тренутку размјењују се ударци, повлачење за руке и гурање, док окупљени покушавају спријечити даљу ескалацију.

Посебну пажњу привукла је чињеница да се у непосредној близини налазило и дијете на гуми, које је током инцидента остало у води, што је изазвало бројне реакције на друштвеним мрежама, преноси Санџак Данас.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Црна Гора

Улцињ

Плажа

Туча

физички напад

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