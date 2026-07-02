Црна Гора: Подигнута оптужница против бившег министра

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Против бившег црногорског министра одбране Предрага Бошковића и још двојице његових сарадника подигнута је оптужница. Они се терете да су злоупотребом положаја оштетили буџет за више од 168.000 евра.
Осим Бошковића, оптужница је подигнута и против бившег државног секретара Слободана Филиповића и бившег начелника Службе за финансијско пословање Марка Дробњака.
Сумња се да су они од 2018. до 2020. године злоупотребом службеног положаја незаконито додјељивали средства невладиним и спортским организацијама, чиме је, буџету Црне Горе причињена штета већа од 168.000 евра.
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Оптужница је предата на потврђивање Специјалном одјељењу Вишег суда у Подгорици.
За кривично дјело за које се терете оптужени прописана је казна затвора од једне до осам година.
(СРНА)
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