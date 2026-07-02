Катастрофа у Холандији: Од посљедица врућине умрло 480 особа

Аутор:АТВ редакција
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У Холандији је топлотни талас прошле седмице узроковао смрт око 480 људи, саопштиле су холандске власти.
Смртни случајеви усљед врућине регистровани су од 22. до 28. јуна, а углавном је ријеч о људима старијим од 80 година.
Већина је пријављена на југу и истоку Холандије, гдје је температура била највиша.
Рекордна температура ваздуха у јуну износила је готово 40 степени Целзијусових.
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Научници су навели да је топлотни талас који је почео 20. јуна био најинтензивнији регистрован у Европи.
(СРНА)
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