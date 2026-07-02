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Захарова: Одлука Суда ЕУ је грубо кршење људских права

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 17:55

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Мариа Захарова
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова, оцијенила је да је одлука Суда ЕУ којом је омогућено кривично гоњење због објављивања садржаја руских медија увођење тоталитарне цензуре и грубог кршења људских права.

"Ова пресуда представља још један очигледан примјер како ЕУ имитира правосуђе како би прикрила да се претвара у простор најоштрије политичке цензуре, правне самовоље и лицемјерја", навела је Захарова у саопштењу објављеном на сајту руског Министарства спољних послова.

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Она је оцијенила да је ријеч о још једном кораку ЕУ ка тоталитарној цензури, подстицању антагонизма и рушењу демократских темеља друштва, додајући да би такву праксу требало да осуде надлежне међународне организације.

Према њеним ријечима, у супротном би њихово ћутање могло да се протумачи као подршка поступцима европске бирократије.

Захарова је истакла да Москва ову одлуку сматра грубим кршењем међународних обавеза ЕУ и њених чланица у области заштите основних људских права, укључујући право на слободан приступ информацијама и слободу изражавања.

Она је додала да оваква пресуда ствара преседан који, према оцјени Москве, властима чланица ЕУ даје простор за репресивне мјере против грађана који имају ставове различите од званично заступљених, преноси Срна.

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Суд ЕУ данас је пресудио да је у државама чланицама могуће кривично гонити физичка лица која на својим интернет страницама објављују садржаје медија чије је дјеловање забрањено у Европској унији, укључујући РТ и друге руске медије.

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Суд ЕУ

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